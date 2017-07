Sabato 7 e domenica 8 ottobre, in occasione della fiera dei fumetti di Romics, si terrà a Roma il raduno autunnale steampunk organizzato da Steampunk Roma in collaborazione con Steampunk Italia. Un appuntamento che, da qualche anno a questa parte, è diventato una bella ed attesa consuetudine per la comunità di appassionati di epoca vittoriana e steampunk.Come sempre, l’evento è strutturato su due giornate. La domenica è, come di consueto, dedicata alla visita della fiera di Romics, quindi l’appuntamento è fin dalla mattina alla fiera di Roma per le foto di rito e poi, nel primo pomeriggio, la parata in costume, alla quale si registra sempre una partecipazione notevole.

Il programma del sabato è invece sempre diverso. Per ottobre prossimo è previsto qualcosa di molto particolare: un tour per le vie del centro a bordo di un tram storico degli anni ’20. Un evento originale e molto scenografico. Con questo mezzo vetusto si percorreranno le vie del centro, per ammirare le meraviglie di Roma e sfoggiare gli splendidi abiti steampunk e vittoriani: per appassionati dell’800 e nostalgici della vecchia tecnologia, non potrebbe esserci niente di meglio! Il tour partirà da Porta Maggiore e si snoderà lungo un percorso di un’ora e mezza che toccherà Colosseo, Circo Massimo fino a Piramide e ritorno, con due brevi soste per le foto. L’evento verrà trasmesso in diretta dalla web radio Alchemy Sound, che, tra l’altro, fornirà l’accompagnamento musicale durante il percorso in tram.

Il gruppo facebook “Steampunk Roma” è nato nel 2014 dall’entusiasmo di Artemisia della Ruggine e Attenomis de Sirap, con lo scopo di mettere in contatto gli appassionati romani del genere e per scambiare informazioni sugli eventi, sui negozi più forniti, condividere consigli, idee…in poche parole per creare una comunità. Organizza ogni anno due raduni più attività ed eventi diversi, oltre a partecipare ai principali appuntamenti nazionali.

Per maggiori informazioni sugli eventi e per prenotare la partecipazione al tour in tram si veda la pagina facebook Steampunk Roma.