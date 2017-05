Finalmente è disponibile il trailer di Radiant Historia: Perfect Chronology, il remake del mitico Radian Historia, il gdr nipponico per Nintendo DS del 2011 che uscirà in Giappone il prossimo 29 giugno. Incentrato sui viaggi nel tempo, il videogioco è caratterizzato da combattimenti su griglie 3×3 dove bisogna disporre le proprie unità traendo vantaggio dalle singole abilità. Atlus, storica casa di sviluppo giapponese ci presenta in questo trailer i personaggi di Stocke, Raynie, Marco e Rosch.