Come per ogni serie cult, anche la saga del Trono di Spade ha la sua parodia hard. Dopo Star Wars, Star Trek, i Pirati dei Caraibi e Happy Days ecco che arriva “Queen of Thrones”, la versione xxx di Game of Thrones targata Brazzers. Ovviamente, in questo caso si partiva avvantaggiati, gli spunti hard anche nella serie originale sicuramente non mancano… anzi, secondo alcuni questa versione VM18 sarebbe addirittura più “soft” di quella televisiva. Per i frequentatori di questo genere di, come possiamo dire, prodotti mediali “a portata di mano” troveremo John Doe, Sexcei e The Red Woman… viene da se il riferimento ai personaggi della serie del Trono di Spade.

La trama è comunque assai articolata, almeno per questo tipo di prodotti: nella land di Westerness, la società civile dovrà fare i conti con l’invasione dei Dead Walkers. Solo un uomo si staglierà con tutta la sua “potenza” contro questi nemici: il misterioso John Doe. Egli non sa che Sexcei, impaurita da questo impeto farà di tutto per imprigionarla, per fortuna però Red Woman sarà ben disposta ad aiutarlo a fuggire.