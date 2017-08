È disponibile in edicola e in fumetteria il numero 46 di The Walking Dead in edizione Gazzetta dello Sport. Si tratta dell’ultimo numero di questa edizione.

Per chi la sta seguendo e vuole proseguire nella lettura della serie, saldaPress ha pensato a uno sconto specifico, valido nello shop online del sito saldapress.com.

Dal momento che il numero 46 dell’edizione di Gazzetta dello Sport contiene gli ultimi tre episodi raccolti nel volume 23 dell’edizione saldaPress di The Walking Dead, il modo migliore per andare avanti – anche in virtù del formato simile – è quello di affidarsi ai volumi 24, 25 e 26 (il 27 uscirà a fine ottobre).

Fino a sabato 28 ottobre, perciò, nello shop del sito saldaPress è possibile acquistare i volumi 24, 25 e 26 con uno sconto del 15%. Per ottenere lo sconto, è sufficiente inserire il codice TWDGAZZETTA nell’apposito campo al momento dell’acquisto.