Tanti rumor girano sui social sulla notizia per la quale i principi Harry e William hanno partecipato, come comparse sul set del nuovo episodio “Star Wars – The Last Jedi”, in uscita il 14 dicembre.

I principi di Anglone avrebbero visitato il set presso i Pinewood Studios lo scorso Aprile 2016 e, oltra a farsi fare bellissime foto con il cast, farsi abbracciare da Chewbacca e provare le lightsaber di scena, avrebbero indossato una bella armatura da stormtrooper del Primo Ordine in una scena con Finn, Rey e DJ (Benicio Del Toro). e avrebbero partecipato direttamente alle riprese. A confermarlo è lo stesso John Boyega (Finn) in un intervista a Bbc Radio4 : “Ne ho abbastanza di questi segreti. Sono stati sul set e io sono stanco di nasconderlo. ’erano davvero, ragazzi. È venuto anche Tom Hardy. Ogni volta tutti me lo chiedono e non so come evitare di rispondere, quindi ora lo dico: erano sul set…”.

Dopotutto anche nel precedente capitolo, The Force Awakens, lo 007 Daniel Craig ha avuto un cammeo come assaltatore imperiale e, rispetto ai due reali, ha avuto anche modo di dire una battuta. Come ha anticipato Boyega, insieme ai principi di Inghilterra, in Episodio VIII ci sarà Tom Hardy, anche lui nella candida armatura da stormtrooper, e all’ex Take That, Gary Barlow, che ha confermato di aver partecipato alle riprese senza specificare la sua “parte”.