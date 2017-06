Domenica 23 Luglio, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, si svolgerà dalle 11:00 alle 18:00 il “1° Raduno Smile&Cosplay 6^ Edizione”. L’evento, organizzato dall’associazione di volontariato “SM.A.C.k – Smile and Cosplay” si propone come centro di aggregazione giovanile per tutti gli appassionati del mondo cosplay e affini.

Tra le attività principali, oltre ai giochi che intratterranno i partecipanti, sarà disponibile uno speciale “phototour” all’interno del parco, in cui i cosplayer potranno farsi fotografare dai fotografi dell’associazione potendo usufruire delle bellezze della location stessa, e il contest “Smile&Cosplay”: quest’ultimo decreterà i “Cosplay Champions” del raduno, che riceveranno il titolo e la possibilità di indossare la cintura esclusiva “Smile&Cosplay” durante gli eventi SM.A.C.k.

Il raduno è aperto a tutti, grandi e piccini: lo staff sarà più che felice di accogliere a braccia aperte chiunque, con musiche, giochi e altre numerose attività. Vi aspettiamo!

Cos’è la SM.A.C.k? La “SM.A.C.k – Smile and Cosplay” è la prima associazione di volontariato in Italia, fondata nel 2011 da un gruppo di ragazzi che hanno voluto dare una diversa destinazione al fenomeno cosplay. L’associazione infatti, oltre a creare eventi di aggregazione giovanile per favorire ambienti in cui i ragazzi possano divertirsi e incontrarsi in un clima gradevole e familiare, si occupa di attività più umanitarie, in primis la terapia del sorriso in ospedale. Il cosplay è un fenomeno “colorato”, che può portare grandi soddisfazioni a chi lo pratica con la voglia di divertirsi e può perfino dare un sorriso al prossimo: è questa l’idea che ha portato questi ragazzi a far nascere (e continuare) le attività della SM.A.C.k fin dal 2011.

