Il sogno di tutti coloro che ancora attendono la lettera da Hogwarts si avvererà il 19 e 20 Maggio 2018 a Roma con la Always Convention. Per due intere giornate i fan di Harry Potter avranno l’opportunità di incontrare ospiti dalla saga, partecipare ad intrattenimento a tema, dibattiti e immergersi in un’atmosfera magica insieme ad amici vecchi e nuovi. Un appuntamento da non perdere per tutti i veri fan di Harry Potter, del fantasy e della magia.

Data, location, ospiti ed attività non possono ancora essere comunicate ufficialmente ma è solo questione di tempo… Fantasy in Touch, organizzatrice di questa manifestazione, promette un’esperienza indimenticabile che vedrà la presenza di almeno 4 attori della saga di Harry Potter e grande sorpresa per tutti gli appassionati: un’area speciale di intrattenimento tematico trasporterà i visitatori in un mondo magico per l’intero week end.

L’Associazione culturale no profit FantasyInTouch nasce dalla volontà di un gruppo di persone di mettere la propria esperienza professionale e la propria passione al servizio di un’idea, quella di dare occasione a persone di ogni nazione d’Europa e di ogni parte del mondo di riunirsi come un’unica famiglia in eventi ed incontri dove l’interscambio, la fantasia, l’immaginazione e la realizzazione dei sogni dominino incontrastati. L’Associazione si propone anche di facilitare e promuovere la nascita di collaborazioni e sinergie tra creativi di tutte le nazioni. La FantasyInTouch ha tra i suoi scopi quello di riunire i propri soci e i propri sostenitori in: Convention con ospiti internazionali dal mondo del cinema, delle serie tv e della letteratura, con particolare attenzione al genere Fantasy; Meeting dove persone di tutte le nazioni, accomunate da una particolare passione per un film, una serie tv, un libro, un artista o un’attività possano conoscersi e approfondire le proprie conoscenze in un’atmosfera di celebrazione; Rendez-vous dove creativi provenienti da ogni nazione si possano incontrare per iniziare amicizie e collaborazioni artistiche e lavorative; SpecialEvent che riguardino la conoscenza e la sperimentazione di ogni aspetto della cultura, della creatività e dell’immaginazione.

Per info su questo evento https://www.facebook.com/events/477991449223692/