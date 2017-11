Sono passati 22 anni dal 1995, quando Edizioni Star Comics decise di pubblicare in Italia le magiche avventure della combattente che veste alla marinara, ma la mitica guerriera della Luna non è invecchiata per niente! Naturalmente, stiamo parlando di Sailor Moon: come annunciato al Napoli Comicon 2017Pretty guardian Sailor Moon. New edition: 1 sarà disponibile in Italia dall’8 Novembre, in una riedizione nuova di zecca: testi accuratamente revisionati e nuovi adattamenti, il tutto per un grande classico della Maestra Naoko Takeuchi.

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

Naoko Takeuchi è una delle più celebri mangaka giapponese, nata a Kofu il 15 marzo 1967: il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni dellacultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.

www.starcomics.com