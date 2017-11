Dopo la risoluzione del contenzioso tra Warner Bros. TV e la Tolkien Estate (la società degli eredi del grande autore britannico, affiancata dall’editore HarperCollins) che durava sin dal 2012 per l’utilizzo dei personaggi di J.R.R. Tolkien in alcuni giochi d’azzardo, le due aziende si sono alleate nella ricerca di un partner per produrre una serie televisiva tratta dalla trilogia del Signore degli Anelli. È stato Variety a rivelare che proprio le due ex nemiche siano in trattative con Amazon Studios per sviluppare un adattamento televisivo della saga di Lord of The Rings.

La notizia è stata anche rilanciata da Deadline, che amplia le informazioni in nostro possesso pubblicando alcuni rumor per le quali le due società si siano sedute ad un tavolo di lavoro Netflix e con la HBO. Proprio la HBO, che vanta il successo fantasy di Game of Thrones, si sarebbe ritirata quasi immediatamente dalla trattative per due motivi: la mancanza dei diritti su alcuni personaggi chiave della saga e, sopratutto, i costi elevatissimi di questa produzione. In effetti Warner Bros. TV e la Tolkien Estate, per i soli diritti, esigono una cifra che supera di gran lunga i 200 milioni di dollari, una richiesta esosa sopratutto se non appoggiata da nessuno script, nessun attore coinvolto nel cast e nemmeno uno sceneggiatore! Una cifra simile a quella che Jeff Bezos (Amministratore delegato di Amazon) ha speso per acquistare il Washington Post.

Lo stesso CEO di Amazon sarebbe personalmente coinvolto nelle trattative iniziali ma, a quanto pare nessun accordo è stato ancora raggiunto.anche se tempo addietro, lo stesso Bezos aveva dichiarato di voler spingere il catalogo di produzioni di Amazon Studios verso i prodotti dedicati al grande pubblico per andare direttamente al confronto con il colosso di Netflix.

Ma su questa produzione aleggia un altro mistero, proprio sui diritti sui personaggi del grande Tolkien: i diritti dovrebbero appartenere ancora alla Middle-earth Enterprises, una divisione della The Saul Zaentz Company, azienda separata dalla Tolkien Estate e, ricordiamo che il figlio dell’Autore, Christopher Tolkien, non ha mai visto di buon occhio la doppia saga cinematografica di Peter Jackson e pare strano sia disponibile a trattare con chicchessia per una nuova serie tv… Vedremo mai le avventure di Frodo sul piccolo schermo?