Sono tante le celebrities del mondo della musica, dello spettacolo e del web che ieri sera hanno partecipato al fan screening del nuovo film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2 in arrivo nelle sale italiane il 25 aprile in circa 700 copie, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il nuovo film Marvel arriverà nelle sale italiane il 25 aprile in circa 700 copie distribuito da The Walt Disney Company Italia. Nell’affascinante cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano Benedetta Parodi, Fabio Caressa, Max Pezzali, Guido Bagatta, Matteo Viviani, Nesli, Cixi, iPantellas, Raige, The Maids, LaSabrigamer, Gianmarco Valenza e molti altri celebri ospiti hanno potuto visitare il Dipartimento dello Spazio per immergersi nell’atmosfera del film e vivere un evento esclusivo.

Presente all’evento anche l’artista internazionale No Curves, che durante la Milano Design Week ha esposto la sua opera inedita ispirata al film Guardiani della Galassia Vol. 2: una sorprendente installazione realizzata dal celebre tape-artist dal titolo “The Hero’s Hideout”.

Ricco di grandi scene d’azione e di umorismo, il film vanta una nuova compilation musicale e una nuova colonna sonora che il regista James Gunn definisce “più sofisticata rispetto a quella del primo film, con brani che spaziano tra molteplici generi”. E aggiunge: “Alcune scelte sono leggermente più eclettiche altre sono un po’ più famose, ma abbiamo un fantastico gruppo di canzoni. Come per il primo film, ho inserito tutte le canzoni nella sceneggiatura. Fanno parte della narrazione. Ogni canzone è strettamente legata alla scena in cui è inserita”. Questa dinamica aveva già conquistato gli spettatori del primo film, come dimostra il grande successo riscosso dall’album della colonna sonora. Prodotto da Marvel Music e Hollywood Records, l’album della colonna sonora è stato candidato a un Grammy® e ha raggiunto il primo posto nella classifica U.S. Billboard 200 diventando il primo album interamente composto da canzoni già rilasciate ad arrivare al primo posto della classifica. Con oltre 1 milione di copie vendute, l’album è stato certificato Disco di Platino dalla R.I.A.A. e ha conquistato il primo posto su iTunes in 60 paesi.

“GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.2 – THE AWESOME MIX Vol. 2” sarà nei negozi digitali dal 21 aprile e in quelli tradizionali dal 28 aprile. Il regista James Gunn ha incluso nella OST brani di grandi artisti come George Harrison (“My Sweet Lord”), Fleetwood Mac (“The Chain”) ed ELO (“Mr. Blue Sky”). A questi brani si aggiunge anche un inedito dal titolo “Guardians Inferno” firmato da The Sneepers featuring David Hasselhoff.

Guardiani della Galassia Vol. 2 vede il ritorno dei Guardiani originali, fra cui Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula, mentre Sean Gunn torna a interpretare Kraglin. In questo nuovo episodio si uniscono al cast inoltre Pom Klementieff nei panni di Mantis, Elizabeth Debicki nelle vesti di Ayesha, Chris Sullivan nel ruolo di Taserface, Tommy Flanagan nel ruolo di Tullk, Laura Haddock nei panni di Meredith Quill, oltre a Sylvester Stallone nel ruolo di Stakar e Kurt Russell nel ruolo di Ego. Scritto e diretto da James Gunn, il film è prodotto dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, insieme ai produttori esecutivi Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee.

In attesa dell’arrivo nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 2, sono state aperte le prevendite sul sito www.GuardianiDellaGalassia2.it