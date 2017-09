Cataclisma è il prologo ideale della maxi-saga di Batman Terra di Nessuno. A fine 2017, la collana DC Essential riproporrà una storica e longeva avventura essenziale per la mitologia del Cavaliere Oscuro: Terra Di Nessuno. La maxi-saga di fine anni ’90 coinvolse non soltanto il Crociato Incappucciato, ma anche tutti i vigilanti e i freak che gravitano nell’orbita di Gotham City. Caos e devastazione rivoluzionarono i rapporti e i confini di una metropoli che non è mai stata stabile, ma che ha raggiunto uno dei momenti più critici quando la terra tremò sotto i piedi dei suoi abitanti. Solo Batman, a costo di grandi sacrifici e notevoli sforzi, riuscì a tenere insieme i pezzi dell’anima spaccata della città.

La ristampa esordirà con Preludio a Terra di Nessuno: Cataclisma che, diversamente da quanto precedentemente annunciato, avrà una foliazione di 352 pagine e costerà 26,95 euro.