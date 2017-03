Dopo un’odissea dentro al mondo dei giochi, Prato Comics + Play torna quest’anno, dal 25 al 26 Marzo, presso l’Officina Giovani in piazza dei Macelli, a Prato, al gran completo con fumetti, giochi, videogiochi, cosplayers e qualsiasi altra cosa possa far esplodere la vostra immaginazione! Preparate le vostre maschere a gas e i vostri Pip Boy, perché quest’anno vi faremo provare l’ebrezza dell’ambientazione apocalittica!

Dalle lande fantasy di Dragonero e dagli inquietanti abissi spaziali di Hammer, sarà con noi quest’anno Giancarlo Olivares, autore della nuova locandina! Graditissimi ospiti anche Emiliano Tanzillo, autore dylandoghiano; Giulio Macaione, autore di Basilicò, sotto l’egida di Bao publishing, e un’intera delegazione della squadra di The professor, il nuovo fumetto seriale italiano esordito a ottobre. Assieme alla rinnovata zona Comics con associazioni ed editori, ritroverete in un nuovo spazio espositivo la nostra Artists’ Vault – Galleria PRO con nomi vecchi e nuovi, quali Antonio Bonanno, I Tatini, Francesca Ciregia, Francesca Urbinati, Daniele Garbugli, Domenico Martino e Ivano Codina. Da quest’anno, ad accompagnare gli incontri e le conferenze con autori e artisti, anche immancabili mostre dedicate! Il tema portante della fiera sarà sviscerato con eventi come “Apocalisse nella terra degli anime”, un’interessante conferenza sulla rappresentazione della guerra atomica, e le sue conseguenze, in Giappone. Conferenza a cura di Anime & Manga Italia.

La parte “Play” della fiera torna, dopo l’esperienza di ottobre, più frizzante che mai! Tantissimi tornei di giochi da tavolo e miniature: Magic, Pokémon, 9th Age, X-Wing, Dark Tales; accompagnati dai videogiochi competitivi come Overwatch e l’immortale League of Legends! I fan di Warhammer 40.000 non potranno restare impassibili davanti a “Horus Heresy – End of a World”, un evento speciale organizzato da Legio Etruria, basato sul gioco di miniature di Forge World, conosciuto anche come “Warhammer 30K”. Le associazioni collaboratrici torneranno come sempre per guidarvi e farvi immergere nel mondo del divertimento, con una ludoteca dedicata ai giochi in scatola, sempre più impressionante, fornita di tutti i migliori classici e delle ultime novità. Non mancheranno ovviamente anche le autoproduzioni! La gradita novità dell’ultima edizione della fiera, l’Escape room, torna anche quest’anno con un enigma incentrato su “la magia dei Tarocchi e il mistero della penombra”… Riuscirai a risolverlo in tempo? Sei un pittore di miniature? Anche quest’anno il nostro concorso Prato+Paint mette in palio ambitissimi premi!

Gli appassionati di videogiochi avranno pane per i loro denti! Oltre a una fornitissima area Retrogame, gestita da Retro Nerds, saranno presenti più di venti postazioni di gioco libero, con PC e Mac già dotati di League of Legends, Overwatch, Hearthstone, Fifa17 e tanti altri giochi, oltre a console di tutti i generi e tutte le epoche! Non ti basta? Che ne dici allora di una postazione OCULUS RIFT per la realtà virtuale?!

Ultimi ma non certo per importanza, i nostri punti saldi di sempre: i coloratissimi Cosplayer, pronti a competere per la tradizionale Gara Cosplay che apre e chiude la fiera; le associazioni di Gioco di Ruolo dal vivo, già pronte ad affilare le loro spade di lattice, e l’indispensabile e apprezzatissima Area Kids gestita da Le Mura di Avalon!

