Un’iniziativa per la celebrazione dei 25 anni di Porco Rosso arriva direttamente dagli stati uniti. Madman Entertainment rilascerà una versione speciale. Il celebre film di Miyazaki, che racconta la storia dell’aviatore italiano Marco Pagot, uscì nelle sale del Giappone esattamente il 7 dicembre del 1992, quasi 25 anni fa.

Porco Rosso, è un film d’animazione giapponese del 1992, prodotto dallo Studio Ghibli. È liberamente basato sul manga Hikōtei jidai, creato dallo stesso regista Hayao Miyazaki. Nel 2003 la Buena Vista realizzò il doppiaggio in lingua italiana e annunciò l’uscita del film per il mercato home video italiano. Tuttavia, dopo aver posticipato più volte l’uscita, perse i diritti del film e questa edizione non venne mai portata a compimento e pubblicata. Il 30 ottobre 2010 è stato presentato in versione sottotitolata con un nuovo adattamento a cura di Gualtiero Cannarsi all’interno del Festival Internazionale del Film di Roma 2010 col titolo Il Maiale Rosso per rendere con maggiore fedeltà l’originale. Il 12 novembre 2010 è uscita nelle sale italiane una nuova edizione del film curata dalla Lucky Red, che ha mantenuto il titolo Porco Rosso.

Questo film, pur nella bizzarria tematica e nell’anomalia dell’ambientazione che ne costituisce il fascino, è fedele ai temi del maestro dell’animazione giapponese, come il volo (con i duelli aerei di fantasiosi velivoli), la condanna del fascismo, il tema della maledizione (la metamorfosi suina di Marco come quella dei genitori di Chihiro ne La città incantata, la malattia di Ashitaka in Princess Mononoke, la trasformazione di Haru in un gatto in La ricompensa del gatto e la maledizione di Sophie ne Il castello errante di Howl), la presenza di un personaggio femminile adolescente, la rinuncia ad una distinzione netta tra buoni e cattivi. Lo stesso Donald Curtis, pur essendo l’antagonista, non è realmente un personaggio negativo. Più in particolare, la metafora dell’uomo-maiale si presta a più interpretazioni. In chiave buddhista, il maiale rappresenta l’ignoranza, la dispercezione della realtà e l’auto-inganno del sé, ma è anche vero che il maiale è un animale simpatico a Miyazaki, tanto che lo Studio Ghibli è anche detto buta-ya (la casa del porco) per via di un’insegna vittoriana raffigurante un maiale che campeggia sul portico dell’edificio. Nella prima stesura del soggetto, dal graphic novel Zassō notō, poi, il personaggio di Marco era un vecchio maiale che seduce la ragazzina ed è poi riscattato dal suo amore, ma nel film di questo non v’è più traccia, anche se la connotazione erotico-estetica rimane, dato che l’uomo-maiale è anche il fascino maschile che prescinde dalla bellezza. Probabilmente, però, le due letture privilegiate della metafora riguardano due aspetti diversi del personaggio, uno pubblico e l’altro privato. “Porco rosso” può leggersi, infatti, come insulto fascista, dal momento che la posizione politica di Marco è chiara nella sua scelta contro il regime, che lo ha per questo messo all’indice, riducendolo ad essere un reietto cacciatore di taglie. D’altra parte, Marco si sente un maiale per essere l’unico sopravvissuto alla battaglia aerea in cui sono morti tutti i suoi compagni, fatto considerato disonorevole dai giapponesi.

Per i suoi 25 anni, saranno immessi nel mercato statunitense alcuene edizioni dvd/BD speciali contenenti anche un art book. Il prezzo si aggirerà intorno ai 90 dollari, il dvd sarà multilingua e conterrà i seguenti extra: Una storia alternita raccontana con alcuni storyboard dell’epoca, il trailer giapponese originale, un’intervista con Toshio Suzuki e alcuni retroscena. Il cast giapponese include Shuuichirou Moriyama che doppia Porco Rosso, Akemi Okamura è Fio, Akio è Curtis mentre Tokiko Kato doppia Madame Gina.

