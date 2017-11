in questo periodo di grandi uscite cinematografiche riguardanti i cinecomcs, ossia film ispirati a determinati fumetti, come Thor Ragnarok, Justice League, Valerian la città dai mille pianeti, Atomica Bionda e Kingsman (si acnhe gli ultimi due sono tratte da serie a fumetti), e bello poter ricordare aqndando indietro nel tempo che vennero realizzati altri film sempre ispirati sia a serie a fumetti che a cartoni animati,e come sogetto anche personaggi o serie anche se famose, ma improbabili per un film, un esempio è Flash Gordon e He-Man i Dominatori dell’Universo, tanto per citarne alcuni, di cui abbiamo parlato tempo addietro; il film di oggi infatti è un altro di quelli di cui uno non penserebbe di poterne fare un film Live-Action, però l’idea nell’aria ci può essere, il titolo di tale film è Popeye, conociuto da noi come Braccio di Ferro.questo film del 1980, oltre ad avere alla regia il famoso Robert Altman, questo film ha segnato l’esordio come attore protagonista il famoso e compianto attore Robin “Mork da Ork” Williams nei panni del collerico marinaio.

Il film è anche una co-produzione di due grandi Major cinematografiche la Paramount e la Disney, e come ambientazione per le riprese è stata scelta la località di Mellieħa nell’isola di Malta, dove era stato allestito e costruito il villaggio presente nel film, ma a fine riprese invece di essere stato smantellato come avviene ad ogni termine di ripresa, esso è stato mantenuto integro per volere non solo della produzione ma anche della popolazione, ed è tutt’ora una rinomata meta turistica.

Trama

tutto scorre tranquillo nella cittadina di mare di Sweethaven, i giorni sono tutti uguali tra loro e ormai anche gli scherzi tra marinai ormai sono diventati abitudinari. Ma un giorno questa routine viene spezzata da uno straniero, che pian piano raggiunge il porto di Sweethaven a bordo di una barca a remi, questo giovanottone forzuto si presenta a tutti come Popeye detto Braccio di Ferroe di mestiere fa il marinaio ee è in viaggio per i sette mari alla ricerca di suo padre Braccio di Legno scomparso in mare quando lui era in fasce. Mentre cerca di avere informazioni sperando di trovare traccia di suo padre, viene preso di mira da alcuni abitanti della cittadina, che lo prendono in giro per la sua ingenuità e gli giocano tiri mancini, quasi tutti sotto la supervisione e il bene placido di Brutus, il vicario braccio destro del misterioso Commodoro, il capo di Sweethaven. Però Braccio di Ferro può contare sull’aiuto e l’amicizia di Poldo un simpatico pancione goloso di panini imbottiti e anche lui bersaglio preferito di Brutus e la sua marmaglia; grazie a lui Braccio di Ferro trova alloggio presso una piccola locanda gestita da una simpatica ma svampita ragazza di nome Olivia Oyl, fidanzata di Brutus.

Una sera Brutus va alla locanda per festeggiare ufficialmente il fidanzamento con Olivia e per dare l’annuncio delle prossime nozze, solo che la futura sposa, decide di fuggire in quanto non contenta ne del fidanzamento ne delle future nozze, in quanto nessuno le aveva chiesto la sua opinione, mentre stà fuggendo nella notte si scontra con Braccio di Ferro, e gli chiede se la aiuta a fuggire lontano da Brutus, mentre discutono Braccio di Ferro sente il piagnisteo di un bambino, e i due si dirigono verso la fonte del lamento, qui scoprono una cesta con dentro un bambino, Braccio di Ferro ricordandosi quanto è duro essere stati abbandonati dai propri genitori, decide di tenerselo e di chiamare il bambino Pisellino; nel frattempo sopraggiunge Brutus, che accortosi della fuga di Olivia è uscito dalla locanda di lei per cercare la fidanzata sfuggente, la ritrova insieme a Barccio di Ferro e vedendo che hanno in braccio un poppante, Brutus pensa subito al peggio e accecato dalla furia, picchia Braccio diferro scaraventandolo in mare, e rompe il fidanzamento con Olivia. Da quel giorno, Barccio di Ferro e Olivia cominciano a trascorrere insieme molto tempo come coppia e non essendo più assillati da Brutus, vivono in relativa tranquillità. Ma un giorno i due devono assentarsi e Olivia decide di affidare il piccolo Pisellino alle cure di Poldo, ma l’amico invece di stare a casa a badare al piccolino, decide di portarselo dierto alle corse dei cavalli. Qui mentre tutti sono in peina euforia per via delle scommesse, Pisellino prendendolo come una sorta di gioco indicaun cavallo e convince Poldo a scommettere tutti i suoi soldi, avviene il miracolo, lo sfortunato Poldo vince un sacco di soldi grazie a Pisellino, infatti sembra che il bambino abbia una sorta di potere oppure un tocco magico, infatti seguendo le indicazioni del poppante, Poldo riesce a vincere corsa su corsa scommettendo sui cavalli che gli indica il pupotto; ma la fortuna di Poldo non dura a lungo, che dopo poco sopreggiunge Braccio di Ferro che arrabbiato riporta a casa il bambino. Brutus intanto ha assistito a tutta la vicenda e convince Poldo con le maniere forti a rapire il bambino per portarglielo da lui; Poldo preso dal panico per le minacce del manigoldo, accetta di aiutarlo nel rapimento, e dopo averlo preso di nascosto da casa di Braccio di Ferro e Olivia, lo porta nella sua barca.

Qui Brutus tiene prigioniero il bambino, insieme anche al Commodoro, che stufo di prendere ordini da lui, lo ha catturato e lo tiene segregato perchè gli riveli dove tiene nascosto il suo più “grande Tesoro”. Intanto Poldo pentitosi del gesto e preso coraggio confessa tutto a Olivia e Braccio di Ferro, quess’ultimo infuriato si dirige verso la barca di Brutus, qui libera Pisellino e il Commodoro che altri non è che Braccio di Legno, il padre tanto cercato, dopo essersi riconcigliati i due partono all’inseguimento del manigoldo partito, insieme ad Olivia che ha rapito come polizza di assicurazione; per la volta dell’isola della Scabbia il luogo dove è nascosto il tesoro del Commodoro, luogo rivelato da Braccio di Legno con la promessa di non fare del male a Pisellino.

Brutus arriva all’isola e qui ha un’amara sorpresa, il tesoro altri non sono che la foto i vestitini e i giocattoli di Braccio di Ferro da bambino, che Braccio di Legno aveva conservato con tanta cura in ricordo del suo amato figlio; furioso e pieno di rabbia Brutus libera la sua piovra per mandarla incontro a Braccio di Ferro e i suoi amici sopraggiunti per liberare Olivia, tra la piovra e Brutus, la forza di Braccio di Ferro non è sufficente per batterli e presto ha la peggio, per sbeffeggiarlo, Brutus fa ingoiare a forza a Braccio di Ferro un barattolo di spinaci, la verdura tanto odiata dal marinaio, ma qui avviene una sorta di miracolo, dopo aver mangiato gli spinaci, Braccio di Ferro non solo si rinvigorisce, ma la sua forza aumenta a dismisura fino a centuplicarsi e in men che non si dica sconfigge sia la piovra che Brutus, che fugge a nuoto lontano dall’isola bianco dalla paura. Il bene a vinto sul male e padre e figlio snono di nuovo insieme.

Nonostante alcune lacune, la storia del film abbriaccia quasi fedelmente le avvenutre di Braccio di Ferro, come anche la super forza che gli scaturisce mangiando spinaci e la voracità di Poldo nei confronti dei panini imbottiti, anche il Make-Up è stato realizzato in modo così fedele da aver reso in carne e ossa dei personaggi di celluloide, ovviamente se messi a confronto, coi mezzi di oggi si sarebbe potuto fare di più e anche meglio, ma visto il periodo in cui è stato girato il film e magari anche la disponibilità di budget e anche che ordini hanno avuto regista e attori dai produttori per la realizzazione, io direi che come prodotto finale non è male, visto che Braccio di Ferro è uscito in un periodo cinematografico in cui i cinecoms non solo non venivano consideranti come film da oscar, ma neanche esisteva come genere.

by Marco Talparius Lupani