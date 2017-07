Pokémon è un media franchise giapponese di proprietà della The Pokémon Company e creato nel 1996 da Satoshi Tajiri. Esso è incentrato su delle creature immaginarie chiamate “Pokémon”, che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Il franchise nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. L’enorme successo ottenuto in tutto il mondo ha portato alla creazione di ulteriori videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli. Proprio grazie al nuovissimo gioco, Pokémon Go, che sta spopolando negli smartphone di mezzo mondo, il franchise sta avendo un rinnovato successo planetario!

Non è difficile imbattersi sui social o su internet di avvenenti personaggi (sopratutto ragazze) che indossano i costumi dei protagonisti della serie, in particolare versione alternative dei mostriciattoli di casa Nintendo. per questo, sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/satyrnet) abbiamo raccolto un po’ di queste creatività con l’obiettivo di promuovere siti, portfoli e pagine di giovani fotografi e modelli/e inserendo nella descrizione e nei tag tutte le info e i link relativi al loro lavoro. Quindi se anche voi vi sentite “dei veri Pokémon” aspettiamo numerose le vostre foto su questo album: https://www.facebook.com/satyrnet/photos/?tab=album&album_id=1425973757429421