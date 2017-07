Tramite un teaser mandato in onda dopo la proiezione di Pokémon – Scelgo Te (film celebrativo per il 20° anniversario del franchise), The Pokemon Company ha annunciato il nuovo film per il 2018. Questa volta però, la storia vedrà protagonista la regione di Alola, inserendosi dunque nello stesso arco temporale della nuova stagione dell’anime. Non sono al momento disponibili dettagli sulla trama, probabilmente anche qui ci saranno riferimenti a un leggendario Pokèmon. Il film seguirà l’anime di Sole e Luna.