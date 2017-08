1/100.000 di Kaho Miyasaka, autrice di: Il filo rosso, Febbre del cuore e la scoperta dell’amore, arriva nelle fumetterie italiane. I diritti dell’ultima opera d Kaho Miyasaka sono stati acquistati dalla Planet Manga, che quindi ne curerà la distribuzione in Italia. Il manga sarà distribuito sia nelle fumetterie che nelle edicole di tutt’Italia al costo di 4.50 euro, con tipo di rilagatura: brossura. Il primo volume è già in circolazione, precisamente è uscito il 10 Agosto. La serie, iniziata in Giapponel nel 2015, conta al momento 5 volumi in totale.

Questa è la trama raccontata da Planet Manga: “Uno su centomila. Sono le probabilità di trovare la propria anima gemella. E anche di vivere l’amore più dolce e crudele. Una storia d’amore sospesa tra favola e abisso, in grado di regalare molti sorrisi e di far sospirare con le irresistibili vicende sentimentali di Rino Sakuragi e Ren Kiritani. Quando le cicatrici del passato si fanno ancora sentire, l’insicurezza e il desiderio di non soffrire ancora fanno sorgere impensabili ostacoli che rischiano di sabotare la realizzazione di un sogno d’amore a portata di mano…” Il manga è disponibile scontato online sul sito della planet manga, raggiungibile cliccando qui.

