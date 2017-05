Sono aperte le prevendite del nuovo film Disney Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar nelle sale italiane dal 24 maggio, anche in 3D. Il sito ufficiale www.LaVendettaDiSalazar.it, in continuo aggiornamento, offre tutte le informazioni a riguardo. Per dare vita al quinto capitolo di una delle saghe cinematografiche più fortunate dei Disney Studios, il produttore Jerry Bruckheimer ha incaricato lo sceneggiatore Jeff Nathanson (Prova a Prendermi, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo) di creare una storia che potesse portare la serie verso direzioni innovative, conservando al tempo stesso gli elementi di fantasy soprannaturale, azione e commedia che l’hanno resa un fenomeno internazionale.

Per girare questo nuovo capitolo della franchise di Pirati dei Caraibi, i produttori hanno deciso di viaggiare oltre i confini del mare fino alla “terra dei canguri”. Dopo aver perlustrato numerose location internazionali, la produzione ha scelto come base operativa il paradiso turistico della Gold Coast nello stato del Queensland, sulla costa orientale dell’Australia. Insieme ai due registi Joachim Rønning ed Espen Sandberg, Jerry Bruckheimer ha assemblato un cast composto da protagonisti storici e nuovi volti. Oltre al ritorno di Johnny Depp nell’amatissimo ruolo dello spensierato Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar vede infatti il ritorno, fra gli altri, del leggendario attore australiano Geoffrey Rush in quello di Capitan Barbossa, di Kevin R. McNally nei panni di Joshamee Gibbs e Stephen Graham in quelli del simpatico idiota Scrum. Il film vanta inoltre la presenza di uno straordinario gruppo di nuovi attori capitanati dal premio Oscar® Javier Bardem che interpreta lo spaventoso Capitano Salazar. Al suo fianco il pubblico vedrà Brenton Thwaites nel ruolo del giovane marinaio Henry, Kaya Scodelario in quello della giovane e coraggiosa matematica e astronoma Carina, Golshifteh Farahani nel ruolo della misteriosa e potente strega del mare Shansa e David Wenham nel ruolo di Scarfield.

Catapultato in una nuova e travolgente avventura, lo sventurato Capitan Jack Sparrow vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar decisi a uccidere ogni pirata del mare… soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth e con Henry, un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.