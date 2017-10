Ricco di elementi fantasy, umorismo e azione, gli stessi ingredienti che negli ultimi 13 anni hanno reso la saga di Pirati dei Caraibi un fenomeno cinematografico internazionale, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar arriva in Blu-Ray 3D, Blu-Ray e Dvd e in versione Steelbook Blu-ray dal prossimo 4 di ottobre nei migliori negozi. Le sorprese per i veri fan di Jack Sparrow non sono però finite qui perchè sarà infatti disponibile anche il cofanetto con tutti e cinque i film sia in DVD che in Blu-Ray.

Catapultato in una nuova e travolgente avventura, lo sventurato Capitan Jack Sparrow vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar decisi a uccidere ogni pirata del mare… soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth e con Henry, un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.

Insieme ai due registi Joachim Rønning ed Espen Sandberg, il produttore Jerry Bruckheimer ha assemblato un cast composto da protagonisti storici e nuovi volti. Oltre al ritorno di Johnny Depp nell’amatissimo ruolo dello spensierato Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar vede infatti il ritorno, fra gli altri, del leggendario attore australiano Geoffrey Rush in quello di Capitan Barbossa, di Kevin R. McNally nei panni di Joshamee Gibbs e Stephen Graham in quelli del simpatico idiota Scrum.

Il film vanta inoltre la presenza di uno straordinario gruppo di nuovi attori capitanati dal premio Oscar® Javier Bardem che interpreta lo spaventoso Capitano Salazar. Al suo fianco il pubblico vedrà Brenton Thwaites nel ruolo del giovane marinaio Henry, Kaya Scodelario in quello della giovane e coraggiosa matematica e astronoma Carina, Golshifteh Farahani nel ruolo della misteriosa e potente strega del mare Shansa e David Wenham nel ruolo di Scarfield.

Ad arricchire i formati in alta definizione Blu-ray, come sempre, tanti contenuti speciali che sveleranno tutti i segreti del making of del film. In I Morti Parlano Ancora: La Straordinaria Creazione di una Nuova Avventura i filmakers ci racconteranno come hanno dato vita a questo nuovo capitolo della saga mentre il cast svelerà tutti i segreti dei personaggi che interpretano. Si ride inoltre con i Bloopers dei Caraibi e le Scene Eliminate. Foto Diario di Jerry di Bruckheimer propone inediti scatti dal set e le Scene Tagliate includono addirittura un inedito finale.

