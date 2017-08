Piper, il miglior cortometraggio d’animazione premiato con l’Oscar. Realizzato dalla Disney Pixar, è stato proiettato nei cinema prima del film Alla ricerca di Dory. Un video che spiega come affrontare le proprie paure, il piccolo uccellino infatti è terrorizzato dall’acqua, peccato che la sua specie viva sulle spiagge della California e si nutra di molluschi.

Uno stormo di piovanelli è in cerca di cibo in una spiaggia, correndo a beccare la sabbia quando l’onda si ritira. Un cucciolo, Piper, viene incoraggiato dalla madre a far parte dello stormo, ma lei non riesce a ritirarsi in tempo, venendo inzuppata da un’onda. L’incidente lascia Piper terrorizzata delle acque, al punto che si rifiuta di lasciare il nido; ma ben presto si accorge di un gruppo di paguri che scavano nella sabbia per trovare cibo più nel profondo cercando di evitare di essere sballottati dalla marea. Imitando il loro comportamento, Piper comincia a vedere la bellezza del mondo sottomarino e diventa abile nel trovare il cibo per lo stormo.

L’ispirazione per questo cortometraggio è venuta ad Alan Barillaro a poche centinaia di metri dalla sede dei Pixar Animation Studios, guardando gli uccelli sulla riva del mare. Il corto è stato realizzato con la stessa tecnica giá usata per Il viaggio di Arlo e per ogni uccellino sono state animate e modellate a mano dai quattro ai sette milioni di piume. Il 6 aprile 2016 è stata pubblicata la prima immagine del cortometraggio e ne è stata resa nota la trama.