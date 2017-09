Come sapete, qualche giorno fa, anche il regista designato per girare il nono episodio di Star Wars, Colin Trevorrow, è stato silurato. Ovviamente sui social sono esplosi rumor su possibili sostituzioni: i nomi più papabili sono quelli di J.J. Abrams e Rian Johnson ma, a quanto pare, ci sono fan che vorrebbero ben altro.

Ecco spuntare sul sito di Petizioni online Change.org, una richiesta diretta a Lucasfilm e Walt Disney Company creata dall’utente Steven Ross in cui si richiede a gran voce il ritorno di George Lucas come regista del capitolo conclusivo della saga stellare!

George Walton Lucas Jr, creatore della saga di Star Wars e di Indiana Jones, è uno dei più grandi personaggi del cinema non solo per la sua “fantasia” che ha trasportato milioni di persone in galassie “lontane lontane” ma, soprattutto, perché ha saputo rinnovare il concetto stesso di produzione cinematografica inventando parole quali “blockbuster” e “franchise”! Lucas ha rivoluzionato il “modo di fare” cinema, ha realizzato e trasformato in “standard” nuove tecnologie audio/visive che, proprio grazie a Guerre Stellari sono entrate nella prassi quotidiana della fabbrica del Cinema! Sinceramente, noi amiamo alla follia la sua genialità anche se preferiamo il buon Lucas come creativo / produttore che come regista. Da Steven Spielberg a Irvin Kershner, da Richard Marquand a John Landis, altri “director” hanno saputo prendere spunto dalla sua leggendaria creatività per trasformala in un prodotto amato dal grande pubblico! Comunque se volete scoprire di più sull’affascinante vita di questo “creatore” vi consigliamo questo nostro articolo: http://www.satyrnet.it/wordpress/george-lucas/

Questa è la pagina dove poter inserire il proprio sostegno a questa petizione:

https://www.change.org/p/the-walt-disney-company-petition-to-have-george-lucas-direct-star-wars-episode-ix