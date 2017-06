Appassionati di Fumetti, Cosplay e Games, siete pronti? L’1 ed il 2 luglio, dalle 10 alla mezzanotte dei due giorni, tutti pronti per partecipare alla prima edizione del Pescara Comic Convention. Per gli amanti del genere, e non solo, si tratta di un appuntamento imperdibile, di un’esperienza unica che riempirà il cuore del capoluogo adriatico con una sferzante e travolgente energia.Una due giorni tutta da vivere, fra Cosplay Contest, presentazioni ed incontri con autori provenienti da tutta Italia, mostre, tornei, workshop, una grande area mercato e tanto altro.

A fare da cornice all’evento, la piazza regina della città, Piazza della Rinascita, lo splendido lungomare pescarese e tante altre location davvero speciali che vi sveleremo pian piano. Di giorno in giorno, infatti, vi rileveremo nuovi dettagli sulla Convention, i nomi dei super ospiti che arricchiranno il nostro già vasto programma e tutti gli appuntamenti da non perdere. Siete pronti a tuffarvi in questo nuovo viaggio? La manifestazione, coordinata da Endas Abruzzo, si avvale della collaborazione di realtà professionali quali Scuola Internazionale di Comics di Pescara, Games Academy Pescara e Nerdando.com.

Il Cosplay Contest si terrà il 2 luglio 2017 a partire dalle ore 18.00 nell’Area Palco presso la zona antistante Piazza I Maggio, sul mare, all’interno del Pescara Comic Convention, fiera che si terrà nel centro della città. L’evento è presente anche su Facebook. I presentatori saranno: Giada Robin & Simone Gabrielli di Alcedo Video. È possibile pre-iscriversi online agevolando così il lavoro dell’Organizzazione inviando una mail con tutta la documentazione all’indirizzo info@pescaracomicconvention.com.

Endas Abruzzo è una libera associazione costituita nel 1949 che svolge, senza alcuno scopo di lucro, attività culturali, educative, assistenziali, sportive, turistiche, ricreative, attività per la tutela dell’ambiente e di protezione civile, curando in particolar modo la promozione della formazione professionale dei giovani e dei lavoratori all’interno dei settori del turismo sociale e della pratica sportiva, partendo dall’inoppugnabile presupposto che il tempo libero debba essere impiegato in funzione dello sviluppo democratico e culturale dei cittadini.

Fondata dal disegnatore Dino Caterini nel 1979, la Scuola Internazionale di Comics di Pescara si dedica a tutte quelle professioni che trovano terreno nella creatività tra cui l’illustrazione, il fumetto, il 3D e l’animazione. Per farlo si avvale dell’esperienza di professionisti attivi sul mercato che, per passione, decidono di trasmettere il loro “saper fare” con un meccanismo di tipo laboratoriale. Per questo la Scuola forma ogni anno centinaia di studenti pronti per il mondo del lavoro.

Games Academy Pescara è il luogo d’incontro perfetto per tutti gli appassionati abruzzesi che vogliano vivere a tutto tondo i propri hobby ed i propri interessi. Che si sia un lettore di fumetti dai comics ai manga, passando per il fumetto d’autore alle testate più di nicchia o si sia fan dell’hobby game, giochi da tavolo, ed altro, Games Academy è il luogo dove concretizzare tutti i tuoi sogni.

Nerdando.com è un progetto nato da appassionati che vogliono condividere sul web notizie, esperienze, pensieri e guide, cercando di aprire dialoghi e trarre spunti costruttivi per far conoscere il mondo Nerd e per tenere sempre aggiornato chi è già appassionato di questo universo. Questa passione spinge la redazione di Nerdando.com ad essere costantemente presente durante fiere ed eventi sul territorio nazionale.

Per info: https://www.facebook.com/events/657784847753231/