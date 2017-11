non fatevi ingannare dal titolo, esso non si riferisce alla famosa serie televisiva gotica “Penny Dreadful” trasmessa in televisione e pubblicata in dvd per un totale di 3 stagioni, molto bella e interessante a mio avviso, ma di cui parleremo in un altro momento. Ma il “Penny Dreadful” del titolo si riferisce ad un genere di pubblicazioni che fece la sua comparsa in Inghilterra nel secolo scorso.

Durante il periodo Vittoriano, aveva preso piede un nuovo tipo di genere letterario, più amato dalla piccola e media borghesia e quasi totalmente snobbata dalla nobiltà inglese, il “Romanzo Gotico”. Notando che appunto erano le fasce minori della popolazione che era attratta da questo tipo di letteratura, vuoi per i toni cruenti, in quanto molte storie avevano per protagonista efferati assassini e alcune storie erano anche incentrate sul genere Horror con storie di vampiri o mostri che dimorano nell’oscurità; alcune case editrici all’inizio del XIX° secolo, diedero vita ai “Penny Dreadful”, che vistò l’irrisorio costo di un Penny appunto, mantennero questo nomignolo che può essere tradotto letteralmente in “spaventi da un Penny”. Per mantenere il costo così economico, ed essendo rivolti più ad un pubblico “popolare”, essi erano composti da dei libercoli che contenevano da una decina ad un massimo una quindicina di pagine, con uscite a cadenza settimanale.

Per via della limitata quantità di pagine, le storie proposte erano composte da racconti brevi oppure da romanzi pubblicata a puntate, il tutto arricchito da illustrazioni grossolane e a volte anche poco curate, il linguaggio utilizzato era anche semplice senza non troppi sofismi e tecnicismi, in quanto essi come sopracitato erano rivolti ad un pubblico di gente semplice, e il quantitativo di pagine era esiguo in quanto era necessario per mantenere il costo sempre basso e anche perchè essendo la maggior parte dei lettori, erano lavoratori quasi prevalentemente nelle fabbriche, venivano letti durante le brevi pause giornaliere che potevano permettersi. Il genere che all’interno dei Penny Dreadful erano quasi tutte storie dell’orrore, con protagonisti vampiri, licantropi o mostri dimoranti nell’oscurità, o semplicemente storie cruenti con protagonisti efferati omicidi, negli ultimi anni molti autori, hanno definito i Penny Dreadful, il precursore del genere letterario definito Pulp, in quanto gli stessi editori, invogliavano sia gli scrittori che gli illustratori, di arricchire entrambe, sia le storie che le illustrazioni di con frasi “più sangue, ci deve essere molto più sangue!”.

Anche se venne considerato negli ambienti letterati, come opere di bassa qualità e valore culturale per via del pubblico di lettori ai quali si rivolgeva,i Penny Dreadful, proprio per via della particolarità delle loro storie, influenzò nel tempo autori come Robert Louis Stevenson e J.M. Barrie; alcuni di essi poi ammisero nelle loro opere che furono proprio i Penny Dreadful ad ispirare i loro lavori. In epoca moderna tali opere ispirarono anche lavori cinematografici, come Sweeney Todd che fu ispirato dalla storia apparsa sul penny dreadful “the String of Pearls: A Romance” composto da 18 episodi, oppure opere come il personaggio di “Spring-heeled-Jack” (Jack il Saltatore), che ha ispirato Kazhuiro Fujita, famoso mangaka Giapponese, per la realizzazione del suo manga The Black Museum- Springald, pubblicato anche in Italia. Per non parlare delle varie avventure sui vampiri i più famosi “Varney il Vampiro” e “Banchetto di Sangue” tanto per citarne alcuni.

Alla fine facendo due conti, non vi sono edizioni di alta o bassa qualità, sono i contenuti che contano, e come abbiamo potuto constatare, anche nella cosiddetta stampa “usa e getta” come i penny dreadful, si posso scovare dei capolavori.

Alla prossima

by Marco Talparius Lupani