Le Legioni non si fermano nemmeno durante le feste pasquali. Grazie a Team For Children Vicenza, mercoledì 12 aprile 2017 siamo andati a consegnare alcuni regalini pasquali ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Come sempre le reazioni sono state varie, dalla timidezza all’entusiasmo ma comunque, alla fine, i piccoli coraggiosi ci hanno sempre regalato un sorriso. Anche lo staff medico si è divertito con noi, a loro e a tutti i volontari di Team for Children Vicenza, va il nostro più sentito ringraziamento per il duro lavoro che svolgono.

Team for Children ONLUS è un’associazione privata fondata a Padova nel 2009 da Chiara Girello Azzena, Tomas Dalla Torre e Jgor Barbazza. Collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pedriatica dell’Ospedale di Padova e del San Bortolo a Vicenza. fornendo materiale didattico, sostenendo l’acquisto di materiale elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.I sostenitori di Team For Children onlus in Italia sono numerosi. Più del 90% dei fondi raccolti provengono dal sostegno dei privati cittadini, da eventi e manifestazioni e da collaborazioni con aziende selezionate. Molti personaggi del mondo dell’arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport contribuiscono personalmente alla crescita di Team for Children con la loro testimonianza.Caratteristica fondamentale dell’associazione è la massima trasparenza nel percorso riguardante l’erogazione di contributi economici. A tal fine la scelta del pubblicare sul sito l’ente che ne beneficia e i relativi contatti telefonici e-mail per poter consentire a chiunque lo volesse controllo di quanto attuato. http://www.teamforchildren.it/chi-siamo/

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/