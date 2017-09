Dopo il grande successo della passata edizione, con 25.000 partecipanti, torna alla Fiera del Mediterraneo “Palermo Comic Convention”, il Salone Internazionale del Fumetto, Games, Cinema e New Media, che si conferma come uno dei principali eventi italiani dedicati alla Pop Culture. Tre giorni di eventi, spettacoli ed esposizioni, con Holly Marie Combs di “Streghe”, Cristina D’Avena e i fumettisti Giancarlo Alessandrini, Daw e lo spagnolo Luis Quiles. Nel weekend del 22-24 Settembre, un’area di 15mila metri quadrati della Fiera del Mediterraneo di Palermo ospiterà, dalle 10 alle 22, un ricchissimo programma di conferenze e laboratori,spettacoli e sfilate, autori, illustratori e ospiti internazionali; e ancora cosplayer, decine di espositori, case editrici e negozi del settore, che quest’anno ritroveranno un’area rinnovata e più grande rispetto alle passate edizioni.

La novità è il Padiglione 16 (che si aggiunge alle conferme del 20 e del 4), che sarà dedicato alle aree tematiche riservate ai più piccoli, ma anche alle mostre e ai set fotografici. All’esterno sarà allestita una grande area giochi e un palco destinato ai contest, agli ospiti e alle performance live, come quella di Cristina D’Avena (Venerdì 22, ore 21), il Disney Tribute Show (Sabato 23, ore 21) e il Parimpampum Japan Project (Domenica 23, ore 21).

Cospladya Comics & Games è l’Area Eventi di Palermo Comic Convention e vi aspetta, come ogni anno, con spettacoli indimenticabili, contest, ospiti, performance live e le immancabili Gare Cosplay! Tre giorni di eventi no-stop vi accompagneranno alla riscoperta della magia, così come solo a Palermo può succedere. Se avete voglia di divertirvi, partecipare o semplicemente passare tre giorni indimenticabili con un team stellare, allora non perdete d’occhio il programma dell’area palco che verrà pubblicato prossimamente sulle pagine del sito ufficiale o visitate la pagina facebook per non perdere nessuna novità! Tornano a grande richiesta i Cosplay Contest targati Cospladya Comics & Games! Un momento per divertirsi, sfoggiare i propri costumi e partecipare ad un nuovissimo format creato ad hoc per dar vita ad uno show inedito, mai visto prima d’ora! Anche quest’anno i premi saranno numerosi, fra i più importanti: la possibilità di vincere un viaggio + alloggio a Vinci in occasione della Festa dell’Unicorno 2018 (importantissima manifestazione del settore), classificarsi come finalista del Campionato Nazionale del Cosplay (con annesso viaggio a Lucca Comics, in collaborazione con EPICOS) e un allettante premio in denaro per il vincitore del titolo di “Over The Top”!Chi saranno i fortunati vincitori? Sarà la nostra Giuria di esperti del settore a deciderlo. Non perdete tempo dunque, le iscrizioni sono già aperte!

Dopo aver ospitato nel 2016 Lucy Lawless, protagonista dell’indimenticabile “Xena: Principessa Guerriera”, l’ospite d’onore di questa edizione sarà l’attrice americana Holly Marie Combs, nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Piper Halliwell nella serie tv “Streghe” e per il ruolo di Ella Montgomery nel più recente “Pretty Little Liars”. Per i fan l’appuntamento è sabato 23 e domenica 24 settembre al Padiglione 4 della Fiera del Mediterraneo per interviste, foto, autografi e sessioni di domande e risposte. Altra special guest del festival sarà la regina delle sigle tv Cristina D’Avena, che si esibirà Venerdì 22, alle ore 21, interpretando i suoi più grandi successi. Tra i fumettisti c’è grande attesa per il maestro Giancarlo Alessandrini, ideatore grafico di Martin Mystère, celebre testata della Sergio Bonelli Editore che ad aprile ha compiuto 35 anni.

Daw, alias Davide Berardi, autore di “A, Come ignoranza” e delle vignette “Lov” uno dei più apprezzati autori umoristici del panorama italiano, che ha realizzato il manifesto della terza edizione di Palermo Comic Convention: un parterre di star del fumetto immortalate sullo sfondo del Teatro Massimo di Palermo per rappresentare l’atmosfera della manifestazione siciliana; il disegnatore spagnolo Luis Quiles, superstar del web, conosciuto per le sue illustrazioni impegnate che dissacrano il potere, la “dittatura” dei social, le multinazionali e la guerra.

I biglietti della manifestazione, già acquistabili sul sito ufficiale dell’evento, hanno un costo giornaliero di 5,00 euro per i bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni e di 10,00 euro per gli adulti. L’abbonamento, invece, valido per tutti e tre i giorni in fiera, è di 25,00 euro.