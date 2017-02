23 febbraio 2018 manca più di un anno all’uscita del nuovo capitolo Pacific Rim: Uprising e già la rete inizia a farsi sentire. Sui social in queste ore stanno girando all’impazzata i primi artwork dei nuovi Jaeger, diffuse da License! Global. In primo piano la versione 2.0 del Gipsy Danger mentre alla sua destra qualcosa che ricorda molto il cinese Crimson Typhoon (con un braccio di meno). L’ultimo più grosso e violento sembra invece inedito. Con un’estetica che ricorda molto Evangelion o Patlabor, lo stile sembra molto diverso dal capitolo precedente. Il film, che avrà come protagonisti John Boyega (il figlio di Stacker Pentecost) e Cailee Spaeny con Scott Eastwood, Jing Tian, Levi Meaden, Adria Arjona e Zhang Jin e Rinko Kikuchi, sarà diretto da Stephen S. DeKnight, creatore di Spartarcus, che ha preso il posto di Guillermo Del Toro che rimane come produttore; la storia originale della pellicola è di Jon Spaiths (Prometheus, Passengers, Doctor Strange),l sceneggiatura definitiva è invece stata reintepretata da Derek Connolly (Safety Not Guaranteed, Jurassic World).