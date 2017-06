Girovagando per la rete in cerca della produzione “stellare” selfmade, ovvero tutti quei corti meravigliosi ispirati alla saga di Star Wars ci siamo imbattuti in due short movie dallo stesso titolo “Outer Rim”.

Il primo, ambientato nel deserto mostra un aspetto spesso ignorato dalla fantasia di George Lucas, come si viveva la guerra civile nell’orlo più dimenticato della galassia. Questo corto, scritto e diretto da Thomas R. Wood e prodotto da Alexis Williams. racconta la storia di due persone “comuni” alla periferia della galassia evidenziando un elemento molto più drammatico di quello che si vede nei film di Star Wars: come per molte persone non cambi nulla avere un senato o un imperatore a dettare legge, finché la guerra non arriva a pochi metri dalla tua fattoria di umidità…

Il secondo è molto ma molto diverso… Ryan Steele e Amy Goodmurphy sono gli autori di questo cortometraggio assai divertente, realizzato per uno Star Wars Fan Film Contest, in cui la Principessa Leia si trova ad affrontare la sfida più grande della sua carriera Ribelle… cercare di annegare i propri problemi in un locale della galassia lontana lontana … gay!