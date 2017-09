Da novembre 2017 due nuovi titoli originali, sviluppati interamente “inhouse”, entreranno a far parte del catalogo dV Giochi: Minute Realms e Origami.

Origami è un gioco di carte semplice e veloce, adatto a tutti. I giocatori dovranno destreggiarsi nell’arte di piegare la carta esibendo le migliori creazioni alla giuria del prestigioso concorso di origami, per aggiudicarsi il titolo di miglior artista. Ogni giocatore al suo turno deve scegliere se pescare carte dal mazzo, giocare una carta origami in una delle sue collezioni, pagandone il costo in pieghe, oppure usare l’azione speciale di un origami in cima alla sua collezione. Chi riuscirà a combinare al meglio gli effetti dei suoi origami avrà la vittoria in pugno. Origami sarà disponibile in anteprima a Lucca Comics & Games 2017, dall’1 al 5 novembre.

Contenuto: 90 carte da gioco, un origami del giocatore iniziale, regole.

Ideazione: Christian Giove

giocatori: 2-4

Età: 8-99

Durata: 15’-30’

Lingua: ITA

Prezzo consigliato: 10,90€

Per info: https://www.facebook.com/dvgiochi/ || https://www.dvgiochi.com/