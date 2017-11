Ubisoft ha svelato “Operazione White Noise”, la stagione finale del secondo anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Ambientato in Corea del Sud, in questo nuovo scenario i giocatori dovranno intervenire in una torre d’osservazione che svetta sulla skyline di Seoul. Inoltre, tre nuovi operatori si uniranno al Team Rainbow:

• Un aggressore e un difensore dal 707th Special Mission Battalion, che sfrutteranno le loro abilità uniche e le nuove armi per gestire situazioni ad alto rischio.

• Un nuovo operatore polacco dell’Unità GROM.

Ispirato alle migliori unità antiterroristiche al mondo, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege immerge i giocatori in alcuni combattimenti letali a distanza ravvicinata. Per la prima volta in un titolo di Tom Clancy’s Rainbow Six, i giocatori saranno impegnati negli assedi, un nuovo stile di assalto, dove i nemici trasformeranno la propria ambientazione in una moderna roccaforte, mentre i team di Rainbow Six cercheranno di fare irruzione, superando le difese nemiche. Ma Tom Clancy’s Rainbow Six Siege consentirà anche di poter difendere la propria posizione, rinforzando pareti e pavimenti, installando filo spinato, scudi posizionabili, mine e molto altro ancora, o di sorprendere i nemici, usando droni da ricognizione, cariche esplosive, discese in corda doppia e molte altre tattiche. Il ritmo veloce, la letalità e l’unicità di ogni assedio stabiliranno nuovi punti di riferimento per l’intero genere, offrendo una combinazione perfetta di intensi scontri a fuoco, gameplay strategico e gioco competitivo.

Per maggiori informazioni sui prossimi operatori e sull’aggiornamento White Noise, segui la diretta in streaming durante la finale della Pro League, che si terrà dal 18 al 19 novembre: https://www.twitch.tv/rainbow6.

Per maggiori informazioni sul gioco o novità sul prossimo aggiornamento, Operazione White Noise, visita www.rainbow6.com.