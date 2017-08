Primo episodio qui

https://www.youtube.com/watch?v=PdFvar135X4&index=5&list=PLV_XemeWHSzEQbmhBVUZuKz956Sp4KJ-v

Smemoranda festeggia i suoi primi 40 anni con un regalo per i suoi utenti: una web serie, in rotazione da oggi sui canali Smemo, dedicata alle esperienze sensazionali, quelle memorabili, che restano per sempre nel cuore e tra le pagine della Smemo. Perché il tema 2018 è LIVE!: la vita vera senza filtri, quando si improvvisa rischiando di sbagliare, quando ci si sente vivi davvero. E se hai 16 anni, ancora di più: la vita, in questo caso, è quella di sei amici di terza liceo alle prese con le loro prime grandi avventure.

Nel cast ragazzi dai 15 ai 18 anni, italiani che vengono da tutto il mondo, per raccontare da vicino, con ironia e leggerezza, le nuove generazioni, attraverso quei valori di cui Smemoranda è portatrice fin dalla prima ora. Solidarietà, amicizia, ecologia, amore, libertà… cose da pensare, ma anche cose da ridere, se nei panni dei loro “mentori” ci sono i comici Cinzia Marseglia (la bidella), Alessandro Betti (il Prof) e Gianni Cinelli (il barista).

Il trailer del primo episodio è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=JoBfsnUN_SU

Il primo episodio è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=PdFvar135X4&index=5&list=PLV_XemeWHSzEQbmhBVUZuKz956Sp4KJ-v

Firmata dal regista Domenico Vitale per l’agenzia di comunicazione People Ideas & Culture Europe, la web serie sarà online sostenuta da una forte campagna social nel periodo del back to school, da fine agosto a metà settembre 2017.

Nel periodo di lancio di Smemoranda 16mesi 2018 si intensificano anche le attività sul web, il mezzo preferito dai ragazzi, dove tutto l’anno il diario ha un contatto diretto e quotidiano con la sua community. I social media Smemoranda – Facebook(743 mila fan), Twitter (16,5 mila follower) e Instagram (35,5 mila follower) – sosterranno la web-serie e ospiteranno una campagna di comunicazione con contenuti ad hoc per la rete, giocando con i colori delle copertine e l’hashtag #SmemoLIVE!. La campagna è gestita in collaborazione con People Ideas & Culture Europe.

#SmemoLIVE #Smemoranda #ViviUnaPaginaAllaVolta #WebSeries #LIVEin5E #smemobanda

www.smemoranda.it

www.facebook.com/smemoranda

Twitter:@SmemoOfficial

www.youtube.com/user/SmemoOfficial

http://instagram.com/smemoofficial

WhatsApp: 348-3989626

Snapchat: SmemoChat