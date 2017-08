E’ online la rivista “Lo Scarabocchiatore” nuovo contenitore online dedicato al mondo del fumetto; la rivista strizza l’occhio in modo particolare ai giovani autori, ma presenta anche interessanti interviste e approfondimenti di seguito riporto la presentazione della rivista buona lettura a tutti. Cari lettori ed amici, benvenuti al primo appuntamento con la Rivista “Lo Scarabocchiatore”. Gli autori giunti finalmente “Alleluja, ce l’avemo fatta!” al fatidico inizio di questa nuova avventura “si spera perpetua nel tempo” irta di ostacoli e complicazioni ma intrisa di grande energia e voglia di sbalordire tutti anche i lettori più esigenti!

L’idea progettuale nasce dalla mente diabolica degli autori e sempre in movimento “per rompere le balle il più possibile” nel 30 dicembre 2016, gli autori, dopo aver creato le Rubriche ed i Premi, hanno avuto la necessità di concentrare le loro passioni, per il Fumetto e soprattutto il supporto costante per gli Artisti in crescita, in una piattaforma Lo Scarabocchiatore Rivista Aperiodica totalmente autogestita, senza dover eseguire ordini e regole, che sicuramente non sarebbero state comprese dall’essere ribelle del suo Creatore! Questa Rivista rappresenta la vera essenza dello Scarabocchiatore anzi oserei dire la sua anima intrisa di sincerità, di altruismo, e soprattutto pronta a tendere una mano a chi ne abbia davvero bisogno! Questo progetto rispecchia tutto ciò che in questi 4 lunghi anni, di permanenza sul social più seguito del Pianeta – Facebook – , gli autori hanno tentato di esprimere attraverso i post ed i dialoghi intrapresi con migliaia e migliaia di “amici”.

Gli autori hanno scelto di combattere questa dura battaglia con dei collaboratori validissimi e professionali, ligi al dovere (anche perché se fosse il contrario li avrei già messi alla forca ahahaha) e sempre disponibili, la riuscita di un prodotto è direttamente proporzionale al gioco di squadra: l’unione fa la forza! Gli autori sentono il bisogno di ringraziarli per il gran lavoro eseguito e per la perseveranza dimostrata in questi mesi davvero difficoltosi. http://bit.ly/2uVLOvm