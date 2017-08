One Piece è l’anime più visto di sempre al mondo, questo è un dato di fatto. Tanta popolarità ha portato a mille cose, tra cui una rappresentazione Kabuki. Il Kabuki è una rappresentazione teatrale tipica Giapponese, dove per un lungo periodo è stato permesso solo agli uomini di partecipare. Per darvi un’idea, nel film L’ultimo dei Samurai, potete vederne uno spezzone. Il sito web ufficiale ha annunciato che la prima avrà luogo il 6 Ottobreal teatro Shinbashi Enbujō di Ginza, Tokyo. In seguito, sarà portata in tour fino al 25 Novembre in tutti i migliori teatri del Giappone. I primi 100000 biglietti per la prima sono già stati venduti. La rappresentazione si aggiudica il botteghino ancor prima di cominciare! La rappresentazione adatterà a teatro i volumi 51-60 del Manga, coprendo tutto l’arco pre Marineford fino all’arrivo di Shanks. Particolare enfasi sarà posta nel tantativo di Rufy di salvare suo fratello Ace da morte certa.

Il cast