Prepariamoci perché con l’arrivo di Ottobre potremmo vedere insieme nuovamente i personaggi di One Piece e Dragon Ball in un Super Anime Special. L’iniziativa parte dalla rivista Weekly Shonen Jump che pubblica One Pice ed ha pubblicato Dragon Ball in Giappone. Nell’ultima uscita di Weekly Shonen Jump abbiamo trovato nuovi dettagli a riguardo.

Il 1 Ottobre debutterà lo special di One piece, per celebrare il 26 anno di pubblicazione. A seguire, il 6 Ottobre sarà mandato in tv uno special dedicato a Dragon Ball Super.

Tutti e due gli special dureranno circa un’ora e saranno trasmessi entrambi di sabato alle 9 di mattina (Ore giapponesi). Al momento nessuna informazione c’è pervenuta riguardo ad un possibile crossover delle due serie. Tutta via nell’immagine pubblicata di Shonen Jump, quella in alto, possiamo vedere Goku e Luffy insieme… un possibile indizio?

