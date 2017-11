Il 2017 è un anno molto speciale, in cui cade un anniversario molto speciale: quello del ventennale di ONE PIECE, “il manga dei record”. Per celebrare degnamente questo eccezionale avvenimento, abbiamo riproposto il mitico volume 1della serie, nell’ edizione limitata ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER – disponibile a partire dall’8 Novembre solo ed esclusivamente in fumetteria. Questa edizione è esclusiva per il canale e non la troverete in edicola, né in libreria di varia, né nei web store (eccezion fatta per gli shop online delle fumetterie).

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER consiste in una riedizione del primo volume della saga in un’esclusiva veste da collezione: finitura metallizzata silver, mini-poster interno contenente un messaggio del maestro Oda e speciale variant cover con illustrazione inedita, sempre a firma del creatore della saga.

Non perdete l’occasione di festeggiare insieme a noi l’anniversario della nascita di ONE PIECE! Vi aspettiamo in fumetteria con la speciale edizione SILVER!

Dall’8 Novembre, solo in fumetteria: ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER!

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY n. 1 – SILVER

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n con mini poster interno a colori, con alette, pp. 208, € 5,90

Data di uscita: 8/11/2017, solo in fumetteria

Isbn 9788822607492

