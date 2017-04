In attesa di tornare in “una galassia lontana lontana” il prossime 16 Dicembre e magari sbirciare il set dello spin-off su Han Solo che si girerà nelle prossime settimane qui in Italia, ecco una notizia per il terzo capitolo “fuori Saga” della Star Wars Anthology. Il magazine Omega Underground ha anticipato alcune indiscrezioni per le quali la leggendaria Lucasfilm avrebbe incontrato più volte il creatore del serial Mr. Robot, Sam Esmail per la sceneggiatura del terzo spin-off della serie dedicato al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi probabilmente di nuovo interpretato da Ewan McGregor! Il regista e produttore, noto per i film Comet (2014), Mockingbird – In diretta dall’inferno (2014), intanto sta continuando a scrivere e a dirigere Mr. Robot ed è anche al lavoro sulla miniserie tv Metropolis, ispirata proprio al capolavoro di fantascienza di Fritz Lang del 1927.