Li possiamo ammirare ai maggiori festival in Europa, hanno fatto concerti dagli Stati Uniti alla Malesia, hanno lavorato in TV, ma hanno scelto di spostarsi su Youtube. Stiamo parlando naturalmente di Eriko e DJ Shiru, con i loro innumerevoli costumi, trucchi e parrucche, il loro modo di fare dirompente e sorprendente, sempre diversi e sempre attivissimi. La loro discografia online, per anni praticamente inesistente dato che hanno all’inizio pubblicato solo su supporto fisico, esplode nel 2016 e sembra voler continuare con pubblicazioni serrate anche nel 2017. Lanciano infatti alla fine del 2016 un nuovo CD, solo in digitale e in distribuzione mondiale, chiamato semplicemente #1. Contiene versioni ufficiali di canzoni che sono diventate dei veri e propri classici dell’animazione giapponese, quali Sailor Moon e Doraemon, il potente pezzo da Evangelion e una dolcissima ballata da Laputa.

Sarà disponibile su iTunes, Amazon, e tutti i maggiori siti di musica, e fa parte del progetto creato dall’etichetta Goma Studio, collegato al Haneda International Anime Music Festival. A gennaio 2017 segue Oikakete FUTURE, che comprende sei canzoni originali e tre strumentali, e il 1 marzo è in uscita un nuovissimo CD con cover di anime, intitolato #2, con pezzi famosi soprattutto in oriente quali il classico Sazaesan e la canzone dal film I racconti di Terramare dello studio Ghibli Teru no Uta . Il 2017 porta per loro anche una grossa novità, sono infatti testimonial della Suzuki Ignis in versione itashia con i disegni in stile manga di Eriko e DJ Shiru creati appositamente dal mangaka milanese Mega-ne. La vettura è uscita questa settimana, esposta ai Campionati Mondiali di sci da fondo a Belluno, e sarà ammirabile per tutto il mese nelle concessionarie Manzotti del Triveneto, e nuovamente a metà marzo in Prato della Valle a fianco del super-palco del festival Be-Comics