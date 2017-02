Tutti i trekker di mezzo mondo sono in attesa per la nuova serie “Star Trek: Discovery” targate Netflix ma le notizie sono davvero pochissime. A quanto pare, a scuotere il web ci ha pensato una comparsa, prestata all’impero di Qo’noS (conosciuto anche come Kronos) che ha postato una foto di backstage dove si vede un gruppo di Klingon in sala trucco, la didascalia alla foto, immediatamente cancellata, recitava “Occupando il tempo con il mio equipaggio Klingon oggi sul set del nuovo Star Trek.”

Quei cosi sono i Klingon? Vederli in effetti in questa forma “rettiloide” ci stupisce davvero ma non ci impressione, dopotutto la stessa casa di produzione della nuova serie aveva già annunciato un “cambio di rotta” per l’estetica degli alieni e, d’altro canto, i nostri amici Klingon hanno subito già diverse “trasformazioni” nella loro carriera cine/televisiva, come si può vedere in questa immagine!

Quello che è successo dopo la pubblicazione – e l’immediata cancellazione – del post di questa compara è anche molto strano. Il figurante, raggiunto da un trekker incuriosito in chat di FB ha prontamente smentito quello che aveva scritto, rispondendo alla domanda “Ciao, scusa se ti rompo ma c’è una foto rubata in giro con dei presunti Klingon, potresti confermare o smentire che si tratti proprio di klingon?” ha risposto: “No, ho solo pensato che in qualche modo ci assomigliassero”.

Viene il dubbio, sopratutto valutando come identiche le armature presentate da Netflix in uno speciale qualche settimana fa, che il povero figurante sia stato bruciato da una telefonata della Major che, probabilmente (come successe a qualcuno che conosciamo per una foto “presa in prestito” di Luke Skywalker prima dell’uscita di Episodio VII) ha chiesto di “dimenticare” la faccenda… Ai posteri l’ardua sentenza!