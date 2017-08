La produzione del live-action di Naruto si è svolta in tranquillità per tutto l’anno, ad eccezione di questi ultimi mesi estivi. Secondo la Lions Gate al momento la produzione si trova in una fase di riscrittura, però non si sa nulla di nuove trovate da parte degli autori. Quest’oggi è stato rivelato che Jon e Erich Hoeber si aggiungono allo staff, per contribuire alla realizzazioni di nuovi script. Entrambi hanno lavorati ai precedenti due film della Red (entrambi i film erano adattamenti di anime). Ci sono solo piccole indicazioni riguardo a dove il film voglia andare a parare o quali cambiamenti ci saranno rispetto al manga.Secondo quanto è stato dichiarato lo scorso Dicembre, Michael Gracey è intenzionato a lavorare con le sceneggiature di Michael Jelenic, Aaron Horvath, Chris Shafer e Paul Vicknair. Anche l’autore del Manga, Masashi Kishimoto, è stato coinvolto nella produzione.

C’era una volta uno spirito malvagio dalle sembianze di una gigantesca Volpe a Nove Code. Con il solo movimento delle sue code, la Volpe poteva spianare montagne e provocare maremoti. Per far fronte a quello spirito, la gente invocò l’aiuto dei ninja. Uno solo di quei ninja, a costo della propria vita, riuscì a imprigionare lo spirito. Quel ninja era il Quarto hokage.

