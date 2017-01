Con il rilascio di Tekken 7 previsto per il 2 giugno 2017, gli amanti dei videogiochi e in particolare gli appassionati dei picchiaduro, potranno finalmente mettere le mani sul nuovo capitolo della leggendaria saga di Tekken che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Tekken 7 rappresenta la massima espressione dei videogiochi picchiaduro, superiore persino alla sua controparte arcade grazie a un bilanciamento e una grafica migliorati, l’aggiunta di un’avvincente modalità storia, nuovi personaggi e l’integrazione della modalità torneo online che sapranno accendere l’animo combattivo dei giocatori di tutto il mondo.

Tekken 7 sarà disponibile dal 2 giugno 2017 insieme a una serie promozioni speciali che piaceranno sia ai vecchi fan di Tekken che ai nuovi giocatori e che includeranno:

– Collector’s Edition di Tekken 7 (disponibile per PlayStation 4, Xbox One); i collezionisti e i fan più accaniti di Tekken saranno felici di sapere che verrà rilasciata una edizione limitata di Tekken 7 contenente la Deluxe Edition con Season Pass (disponibile solo in Europa, Medio Oriente, Africa e Australasia), una fantastica figurine di 30 x 45 cm circa raffigurante Kazuya in posa plastica mentre colpisce Heihachi con un calcio a mezz’aria, una speciale SteelBook™ e lacolonna sonora ufficiale di Tekken 7.

– Il Season Pass di Tekken 7 (disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC) permetterà ai giocatori di accedere ai contenuti scaricabili per migliorare la loro esperienza di gioco grazie all’aggiunta di personaggi speciali, nuovi livelli, una nuova modalità di gioco, pacchetti costumi e un pacchetto bonus di 35 costumi metallizzati incluso nel Season Pass. *Ciascun pacchetto DLC contenuto nel Season Pass di Tekken 7 potrà essere acquistato separatamente.

– Il bonus pre-order digitale di Tekken 7 (disponibile oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC, per tutte le copie digitali e nei rivenditori autorizzati) consentirà l’accesso al DLC che contiene il personaggio di Eliza, la famosa vampira che fece la sua prima apparizione in Tekken Revolution.

– Oltre ad Eliza, i preordini digitali effettuati sull’Xbox Store consentiranno di ricevere una copia gratuita retrocompatibile di Tekken 6 (disponibile come bonus preordine sull’Xbox Store a partire dal 31 gennaio 2017).

– La Deluxe Edition di Tekken 7 (disponibile per PlayStation 4, Xbox One) includerà il gioco Tekken 7 e il Season Pass (solo presso selezionati rivenditori che aderiscono all’iniziativa).

– E infine, la versione per PlayStation 4 includerà dei contenuti esclusivi quali: i costumi base di Tekken 4 e Tekken 2 per King, Xiaoyu e Jin, nonché una modalità jukebox (funzionalità di gioco esclusiva) grazie alla quale i fan potranno ascoltare le vecchie tracce di Tekken e creare persino delle playlist con le musiche di Tekken da ascoltare durante il gioco.

I giocatori possono gustarsi fin da ora un nuovo trailer di Tekken 7 che mostra i duri e avvincenti combattimenti fra i personaggi più amati di Tekken.

In Tekken 7, ogni lotta è una questione personale! Preparati a scendere sul ring a partire dal 2 giugno 2017, data prevista per il rilascio di Tekken 7 per PlayStation®4, Xbox One e per PC su STEAM®. Per saperne di più su Tekken 7, accedi al sito web ufficiale Tekken.com.