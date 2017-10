ADVENTURE TIME MISSIONE FINNTASTICA – LA 2° EDIZIONE IN PRIMA TV ASSOLUTA

Torna su Boing il game show più amato del canale: ADVENTURE TIME MISSIONE FINNTASTICA.

Dal 13 novembre tutti i lunedì alle 20.00.

Dopo il grande successo riscosso nella sua 1° edizione, torna su Boing (canale 40 del DTT) ADVENTURE TIME MISSIONE FINNTASTICA, l’inedito game show – prodotto da Lucky Road Productions per Boing – ispirato alla serie cult “Adventure Time” e alle pazze avventure di Finn l’avventuriero e Jake il cane. Alla conduzione del programma tornerà l’attore, cantante e ballerino, Ciro Salatino.

Nel corso delle 10 puntate del programma 3 team formati da un bambino e un genitore – caratterizzati dal colore rosso, giallo e azzurro – dovranno sfidarsi per superare prove di destrezza, lavoro di squadra e strategia degne degli eroi protagonisti della serie cult creata da Pendleton Ward per i Cartoon Network Studios di Burbank.

Nel corso del programma i genitori ed i figli si aiuteranno e sosterranno reciprocamente per vincere la puntata ma soprattutto per divertirsi insieme in puro stile Boing.

In questa inedita edizione i partecipanti dovranno affrontare tante nuove sfide ed avventure per sconfiggere il nuovo antagonista: Re Ghiaccio che, con l’aiuto dei suoi fedeli pinguini, proverà in tutti i modi ad ostacolare le prove.

Adventure Time Missione Finntastica è un game show da vedere con tutta la famiglia dove non mancano avventura, risate ed emozioni e dove vengono esaltati, oltre alla fantasia, il coraggio e la creatività, soprattutto il lavoro di squadra ed il rapporto tra genitori e figli.

CLARENCE – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Torna in prima su Boing uno dei protagonisti più amati del canale: CLARENCE.

Dal 6 novembre dal lunedì al venerdì alle 19.00.

Torna in esclusiva Prima TV free su Boing (canale 40 del DTT) CLARENCE per vivere tante nuove spassose avventure.

Lo show, ambientato nella cittadina immaginaria di Aberdale, celebra i momenti più memorabili dell’infanzia, come le battaglie nel fango, le prime cotte, i pigiama party e i fortini sugli alberi, attraverso gli occhi di Clarence, un bambino molto vivace e particolare, capace di vedere il lato positivo in ogni cosa.

Clarence non si pone problemi ad andare controcorrente, anche quando questo significa incorrere in degli errori perché questo nuovo piccolo ma grande protagonista non si fa scoraggiare proprio da nulla, si rialza sempre per continuare dritto per la sua strada. Clarence è un inguaribile ottimista, la vita di tutti giorni per lui è un’avventura senza fine da condividere con i suoi migliori amici: Jeff, un bambino organizzato e misurato che sfoggia una testa a forma di cubo e Sumo, che spesso usa metodi non ortodossi per uscire dalle situazioni più buffe. Tra gli altri personaggi, la mamma di Clarence Mary e il suo fidanzato Chad.

Imprevedibile, divertente, intelligente, originale e pieno di energia, sono queste le caratteristiche di Clarence, un nuovo grande amico per iniziare l’anno scolastico con il sorriso!

YO-KAI WATCH – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Su Boing arrivano in Prima TV assoluta i nuovi attesissimi episodi di Yo-Kai Watch.

Dal 28 novembre dal martedì al venerdì alle 20.00.

Su Boing (canale 40 del DTT) arrivano in Prima TV assoluta i nuovi entusiasmanti episodi di YO-KAI WATCH.

Nato nel 2013 come videogioco di ruolo, Yo-Kai Watch è diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno di costume in Giappone, grazie anche alla serie animata e al lungometraggio del 2014.

Lo show, narra le avventure di un ragazzo di nome Nathan. La sua capacità è quella di vedere e interagire con gli Yo-kai – spiriti e creature fantastiche, presenti ovunque e responsabili dei piccoli inconvenienti che accadono nella vita di tutti i giorni ma invisibili al resto dell’umanità – grazie ad uno speciale orologio chiamato Yo-kai Watch. A donargli questo prezioso oggetto fu proprio uno spirito Yo-kai di nome Whisper, un simpatico fantasma Nathan ha liberato da una capsula di una macchinetta distributrice di gatcha-gatcha.

Insieme, i due vivono avventure sorprendenti, conoscendo diversi spiriti. Non tutti gli Yo-kai però sono innocui, infatti Nathan in compagnia di Whisper dovrà combattere contro spiriti malvagi che minacciano l’umanità.

Grazie alla trama fantasiosa, ai personaggi coinvolgenti e alla sua comicità, YO-KAI WATCH è diventato in pochi anni in Giappone uno dei prodotti più popolari di tutti i tempi.

SUPER DUPER CINEMA – IN PRIMA TV FREE

Continua su Boing l’appuntamento con i film in Prima TV free.

Dal 5 novembre tutte le domeniche alle 19.40.

Su Boing la domenica sera è sotto il segno dei grandi film in Prima TV free da gustarsi insieme a tutta la famiglia.

Si parte il 5 novembre con LEGO: Justice League vs. Bizarro.

Il 12 novembre sarà la volta di LEGO DC Super Heroes – Justice League: Legion of Doom all’attacco! Il 19 novembre, da non perdere GARFIELD 2 mentre il 26 novembre arriva su Boing IL SOGNO DI CALVIN. Per finire, il 3 dicembre il film RAMONA E BEATRICE.

CHICA VAMPIRO

Torna sul canale Chica Vampiro per rivivere le emozioni di una delle serie più amate di Boing.

Dal 6 novembre dal lunedì al venerdì alle 21.15.

Torna su Boing, Chica Vampiro per rivivere le emozioni di una delle serie più amate del canale.

Chica Vampiro è la serie scritta da Marcela Citterio, la creatrice de Il Mondo di Patty e Gli incorreggibili, che racconta il mondo dei vampiri con ironia e romanticismo.

Protagonista è Daisy (Greeicy Rendon), la classica ragazza della porta accanto, alunna modello che ama divertirsi e ballare. Daisy ha due grandi sogni: diventare una cantante e fidanzarsi con Max (Santiago Talledo), il ragazzo che le fa battere il cuore più di qualunque altro. C’è solo un piccolo particolare: i suoi genitori sono dei vampiri, cosa che Daisy riesce a gestire con grande naturalezza e senso dell’umorismo. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, la ragazza si trova davanti ad una scelta difficile: farsi mordere e diventare un vampiro, oppure continuare ad essere la Daisy che tutti conoscono. Il destino però le gioca un brutto scherzo e a causa di un terribile incidente i sui genitori, Ana (Jacqueline Arenal) e Ulysses (Juan Pablo Obregon) sono costretti a trasformala in un vampiro per evitare che muoia. Scelta difficile perché da ora in poi Daisy avrà un segreto difficile da mantenere e non potrà stare più con Max. La carismatica protagonista affronta tutto con ottimismo e positività dividendosi tra due mondi, quello dei mortali ed il mondo sovrannaturale rappresentato dai vampiri.

PROGRAMMAZIONE COMEDY

Arriva su Boing un appuntamento dedicato al meglio delle serie comedy in onda sul canale,

Dal 6 novembre dal lunedì al venerdì alle 13.45.

Il primo pomeriggio su Boing (40 del DTT) è sotto il segno delle risate.

Arriva sul Canale una carrellata di spassose clip con le scene più divertenti che vedono protagonisti i personaggi più amati del canale.

A novembre le risate saranno sotto il segno di Teen Titans Go!, Lo Straordinario Mondo di Gumball e Bunnicula.

BOING

il canale 40 del DTT

BOING TV (canale 40 del DTT) nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Turner. È il primo canale gratuito dedicato a bambini e ragazzi della TV digitale terrestre. Gli Animadz, che dal 2006 sono i testimonials di Boing, – Bo, Bobo, Dino, Maissa, Katrina e Otto – sono parte integrante del brand e veri ambasciatori dei valori di Boing.

Il canale offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, telefilm e produzioni originali italiane.

Sulla pagina facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it, informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali.