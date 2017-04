La Walt Disney Company ha annunciato le date d’uscita di alcuni dei progetti più attesi dei prossimi anni: Star Wars Episodio IX e Indiana Jones 5 usciranno il 24 maggio 2019 e il 10 luglio 2020. Il quinto capitolo di Indy era precedentemente programmato per uscire nel luglio 2019, ora slitta all’anno successivo, l’ultimo capitolo della nuova saga di Star Wars, diretto da Colin Trevorrow, non uscirà come al solito sotto natale ma anticiperà di tre settimane un altro must di casa Disney: Avengers 4, di cui l’uscita è prevista 24 maggio 2019.

Non solo solo questi due gli “spostamenti” di rilievo che fanno scalpore in casa di Topolino: il seguito del capolavoro Ralph Spaccatutto, Ralph Breaks the Internet, è stato posticipato da marzo 2018 a novembre per dar spazio, il 9 Marzo al nuovo film Nelle Pieghe del Tempo di Ava DuVernay tratto dal celebre romanzo di Madeleine L’Engle (reboot di un adattamento televisivo di Disney del 2003 dal titolo Viaggio nel mondo che non c’è).

Il film d’animazione ispirato alla fiaba di Jack e il Fagiolo Magico, Gigantic, è purtroppo rimandato per due anni e uscirà solo il 25 novembre 2020 anche per dare spazio al live action de Il Re Leone di Jon Favreau che invece arriverà al cinema il 19 luglio 2019.

Ultimo, ma non per importanza è l’attesissimo Frozen 2: il ritorno di Elsa e Anna è previsto per il 27 novembre 2019.