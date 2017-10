VROOMIZ – IN PRIMA TV ASSOLUTA

Cartoonito presenta in Prima TV assoluta: VROOMIZ, una nuova entusiasmante serie dedicata ai più piccoli

Dal 20 novembre dal lunedì al venerdì alle 18.30.

Su Cartoonito (canale 46 del DTT) approda in Prima TV assoluta una nuova imperdibile serie: VROOMIZ.

I protagonisti sono dei coloratissimi personaggi metà macchine e metà animali che abitano nella solare cittadina di Zippy City. Ogni giorno è un’avventura ad alta velocità ricca di divertimento, scoperte e nuovi modi per risolvere i problemi grazie al lavoro di squadra.

Il gruppo dei Vroomiz è composto da: SPEEDER, una macchina-ghepardo con la passione per l’alta velocità; BUNGI, una macchina-scimmia decisamente divertente e sopra le righe; FARRAH, una macchina-cerbiatta piccolina e compatta dall’incredibile intelligenza; P.T, il monster truck-panda tranquillo e particolarmente socievole, GERALDINE, una gru-GIRAFFA dal collo lungo e dal cuore grande e, per finire, DR. DRAGON, un treno carico di saggezza, conoscenza e grande umorismo.

I Vroomiz sono pieni di passione, energia e curiosità e in loro compagnia, i più piccoli imparano a vedere il lato positivo di ogni situazione e a non scoraggiarsi di fronte le difficoltà, trovando sempre un modo originale per risolvere i problemi.

BLAZE E LE MEGAMACCHINE – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Arrivano i nuovi episodi di Blaze e le Mega Macchine con imperdibili ed emozionanti avventure in Prima TV Free.

Dal 6 novembre dal lunedì al venerdì alle 19.30.

Torna su Cartoonito (46 del DTT) BLAZE E LE MEGA MACCHINE con i nuovi episodi dedicati agli appassionati di queste incredibili automobili ad altra tecnologia. Blaze, il protagonista, è l’unica tra le macchine dotata di caratteristiche sorprendenti: può infatti assumere le sembianze di qualsiasi oggetto a motore che abbia il meccanismo di progettazione corretto. Blaze può anche contare sulla compagnia ed estrema abilità di AJ, il suo pilota, il quale è sempre al suo volante.

Ciò che lega AJ e Blaze è una profonda amicizia che gli permette di fidarsi l’uno dell’altro e risolvere con complicità e senza timore ogni ostacolo. I due amici, però, hanno anche bisogno dell’aiuto dei piccoli telespettatori che vengono coinvolti interattivamente in ogni episodio per risolvere tutti i problemi che si presentano.

Non possono di certo mancare il meccanico Gabby, una bambina di 9 anni con una passione per i motori, e Zeg, il migliore amico di Blaze, il quale è per metà mega macchina e per metà triceratopo. Crusher, invece, è un trattore più che competitivo che farebbe qualsiasi cosa pur di vincere. Darington, è la mega macchina a cui piace mettersi in mostra con le sue spettacolari acrobazie. Stripes, invece, è un camion Tigre senza timore e sempre pronto a nuove sfide ed avventure.

Sono davvero tantissime le avventure di Blaze ed i suoi amici in questi nuovi episodi davvero imperdibili.

PAW PATROL – I NUOVI EPISODI DELLA 3° STAGIONE IN PRIMA TV FREE

Arrivano i nuovi episodi di PAW PATROL, la serie con protagonisti i cuccioli più amati del canale.

Dal 30 ottobre dal lunedì al venerdì alle 20.00.

Su Cartoonito (canale 46 del DTT) prosegue l’appuntamento con i nuovi episodi dell’amata serie PAW PATROL in Prima TV free.

Lo show narra le avventure di un gruppo di cuccioli che sono stati salvati e addestrati da un bambino di nome Ryder, che ha formato una vera e propria squadra di pronto soccorso.

Insieme si occupano di risolvere problemi e incidenti che la città presenta ogni giorno.

Il team è formato da Chase, un pastore tedesco poliziotto, atletico leader che adora prendere il comando e trasformarsi in spia; Marshall, un dalmata tutto azione, dall’agitazione facile, è il più goffo del gruppo con il suo camion dei pompieri che si trasforma anche in ambulanza; Rocky, un eco-cucciolo di razza mista dalle grandi risorse, un cane da riciclo con mille idee e oggetti che porta nel suo zainetto; Zuma, un labrador color cioccolato che adora tutto ciò che ha a che fare con l’acqua e che vive nella sua rimessa per barche e parte all’azione a bordo del suo hovercraft; Rubble, bulldog inglese costruttore del gruppo, che adora sporcarsi per poi farsi il bagno; Skye, un cocker spaniel molto intelligente; ed infine Everest, un husky amante della neve che è stata trovata e liberata dalla squadra in una missione di soccorso. Ognuno di loro è dotato di un mezzo super tecnologico che lo caratterizza e ha un’abilità particolare che gli permette di portare il proprio contributo alla squadra nel risolvere le missioni.

THE HAPPOS FAMILY – CREATE & PLAY – IN PRIMA TV ASSOLUTA

Arrivano sul canale i simpatici tutorial con protagonisti i mitici Happos.

Dal 20 novembre dal lunedì al venerdì alle 15.00.

Arrivano su Cartoonito (canale 46 del DTT) i divertenti tutorial (da 2 minuti) della famiglia degli Happos Family, gli ippopotami più amati del canale.

In loro compagnia i bambini impareranno a realizzare tanti piccoli divertenti lavoretti.

Gli Happos, sono una grande famiglia di ippopotami che vive all’interno di un parco safari. In apparenza tranquilli e sonnacchiosi, sono l’attrazione preferita dei turisti che ogni mattina visitano il loro recinto ignorando che, non appena il cancello si chiude alle loro spalle, gli Happos saltano fuori dall’acqua e si scatenano inventandosene di tutti i colori per vivere tante giornate all’insegna del divertimento.

