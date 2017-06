Il prossimo 24 Giugno 2017, Olmo di Martellago si appresta a vivere la sua quarta Notte Magica, anzi… la sua “Notte Oro”. Fervono i preparativi che vedono protagonisti i Commercianti di Olmo, con l’aiuto di Confcommercio del Miranese, l’Amministrazione Comunale e Venezia Opportunità che insieme vogliono offrire un’esperienza indimenticabile. Lungo via Olmo, dalle 20:30, si potrà danzare, ascoltare buona musica e divertirsi con animazioni per grandi e piccini.E soprattutto … fare shopping approfittando delle meravigliose offerte dei negozi che per l’occasione saranno aperti oltre la mezzanotte.

Per l’occasione Star Wars Cosplay Treviso e Prizmatec Cosplay saranno presenti durante la serata per intrattenere cittadini e partecipanti di questa fantastica manifestazione. Nato ufficialmente nel novembre del 2013 dalla passione che da sempre lega la famiglia Busato all’universo di Star Wars, il gruppo Star Wars Cosplay Treviso ha oggi all’attivo più di 60 partecipazioni ad eventi culturali, commerciali e privati, nonché quindici costumi di proprietà al 100% cinematografici. Durante le manifestazioni, il gruppo interagisce con un pubblico di appassionati e non, ricreando fedelmente personaggi e situazioni dei film, coinvolgendo così grandi e piccini di ogni età, trasportandoli in una galassia lontana lontana.. Attivi su varie piattaforme social, Star Wars Cosplay Treviso deve il suo successo alle persone che li seguono e li supportano, costituendo la linfa vitale di ogni nostro singolo evento e fonte di grandi soddisfazioni personali per tutti i componenti del team. http://www.starwarscosplaytreviso.it/