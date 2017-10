Square Enix ha pubblicato un nuovo video in cui il celebre compositore della musica della serie di Final Fantasy, Nobuo Uematsu, ci parla delle sue fonti d’ispirazione e del processo di sviluppo dell’ormai iconico Main Theme della serie. Con le sue melodie indimenticabili e la sua capacità di trasmettere le emozioni, le passioni e le gioie dei mondi di Final Fantasy, il contributo di Nobuo Uematsu ha aiutato a far crescere la serie fino a farla diventare il fenomeno che è oggi. Per festeggiare il 30° anniversario, Uematsu approfitta inoltre di questa occasione per presentare un nuovo concorso ufficiale tenuto da Square Enix che invita i fan a lasciare il segno in questa serie indimenticabile.

Questo concorso invita i fan a mostrare il loro talento e la loro creatività al ritmo della musica del Main Theme di Final Fantasy. È possibile partecipare con delle nuove versioni del Main Theme, animazioni originali, balli e altre opere d’arte, e i vincitori verranno inclusi in un fantastico video tributo dei fan che mostrerà al mondo intero il loro talento e la loro creatività. Le iscrizioni sono aperte dal 24 settembre fino a novembre. Per partecipare al concorso, potete iscrivervi cliccando qui.