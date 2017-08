Le famose cuffie Apple – AirPods – hanno un design ispirato a quello degli Stormtrooper di Star Wars. John Ive, parlando di Apple, rivela da dove nacquero gli auricolari iconici della Mela: “Gli auricolari nacquero con gli Stormtrooper in mente. La nostra idea era quella di omaggiare i combattenti dell’Impero visti in Una Nuova Speranza“. Nel corso degli anni gli auricolari sono migliorati sia nella qualità del suono che nella comodità, con gli EarPods lanciati nel 2012 con iPhone 5 e poi ancora gli AirPods, evoluzione senza fili, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la plastica bianco lucida con cui Apple li costruisce. Star Wars ricambia il favore: Con l’uscita nelle sale di Il Risveglio della Forza è risaltato anche un altro particolare. Michael Kaplan – customista del film – ha infatti dichiarato che le nuove armature degli Stormtrooper sono ispirate da Apple.

Cosa farebbe Apple? Questa è stata la domanda che si è posto Kaplan per modernizzare la divisa dell’Impero. In base a quanto racconta, avrebbe anche una leggera influenza nazista per via del look scolpito e severo. Favori ricambiati, dunque, tra Apple e l’universo di Star Wars. Voi cosa ne pensate? Avete già notato queste analogie tra cuffie e Stormtrooper? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento. Continuate a seguirci su Telegram e Facebook per restare sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo di Star Wars.

