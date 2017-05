pubblica Nine Stones di Sara Spano , Web comic che sta spopolando in rete. In edicola dal 25 maggio troveremo il primo numero della miniserie Con anteprima al Napoli Comicon Editoriale Cosmo Nine Stones “DANNO CRITICO”, 128 pagine 16×21 a colori al costo di 5,50 euro .

La prima scommessa vinta da Editoriale Cosmo è l’aver sdoganato “un genere” portando in edicola un fumetto a dir poco rivoluzionario per il mercato italiano.

I temi trattati sono viscerali, disturbanti e privi di una morale “corretta”. Potrebbe essere definito “horror psicologico”. Aggiungiamo il fatto che nella storia, ad avere una relazione sessuale legata più nel profondo a dinamiche sado-masochiste, siano due ragazzi, diventa un fumetto che tratta tematiche molto “pericolose” in Italia.

Altra scommessa vinta dall’editore è la resa su carta del fumetto, la stampa è buona e tranne qualche passaggio a vuoto è davvero piacevole da guardare,i dettagli delle meravigliose tavole di Sara sono ben visibili.

NINE STONES è destinato a diventare uno dei fenomeni editoriali dell’anno accolto al Comicon da un gran consenso firma l’esordio come autrice completa di SARA SPANO autentico talento, si fumetto da prendere a prescindere è stato scritto un nuovo capitolo nella meravigliosa storia del fumetto made in Italy.