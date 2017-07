Nights of Azure 2: Bride of the New Moon è un nuovo action RPG in uscita il prossimo 27 ottobre su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Il video mostra fasi di combattimento, durante le quali Aluche, la protagonista del gioco, ed i suoi compagni mostrano tutta la loro abilità.

Quando la malvagia Regina Moon minaccia l’umanità, la giovane sacerdotessa Liliana é destinata a diventare la Sposa del Tempo, un sacrificio necessario per salvare il mondo. Questa cosa crea conflitto tra i suoi due migliori amici e durante una loro lite Aluche, la protagonista, viene uccisa da un demone misterioso. Aluche viene successivamente risvegliata mezzo demone e, ancora poco pratica con le sue nuove abilità, passa dalla città in rovina di Eurulm, sua città natale, dove trova Ruenheid che combatte contro un gruppo di demoni. Oltre ogni speranza si riuniscono e decidono di mettere da parte le loro differenze per combattere insieme per una giusta causa: salvare Liliana e sconfiggere la Regina Moon.Nella loro pericolosa ricerca Aluche e Ruenheid vengono accompagnati da un unico ed insolito gruppo di alleati tra cui il misterioso dottore della Nuova Curia, Camilla Alucard, ex Cavaliere della Curia, Muveil Folin Lou, un assassino mezzo demone, Veruschka, e il potente Nightlord, Arnice. Combattere a fianco di questi “Gigli” emana semi di improbabili amicizie che sbocciano in legami infrangibili creando anche incredibili abilità prima latenti per tutti i personaggi. Gli accompagnatori umani non sono gli unici ad aiutare nella Guerra contro la Regina Moon, poiché Aluche é in grado di stringere legami con amici affidabili conosciuti come Servans, come il suo amico di lunga data, Nero, Scharf, il fiabesco, Feuille, il tiratore Shikigami Kaede, la bellissima farfalla, Farfalla, una diabolica ombra, Hexer, e Perle, dalla forma di delfino. Questi Servans vengono classificati in due categorie: Strikers che vengono utilizzati specificatamente per i loro fortissimi attacchi e per l’abilità di trasformarsi in armi e Trickers i quali possono usare i loro poteri per rimuovere gli ostacoli e aprire nuovi percorsi!

Per mostrare i fidati compagni di Aluche e per offrire uno sguardo più approfondito nel mondo scuro e pericoloso del gioco, Koei Tecmo Europe ha reso disponibile un nuovo trailer.

Chi prenoterà il gioco riceverà, precisamente, uno special pack di contenuti bonus che include tre Servans e un costume speciale per Aluche. I giocatori che acquistano il gioco digitalmente attraverso il PlayStation Network entro le prime quattro settimane dal lancio riceveranno un esclusivo Custom Theme oltre al bonus DLC fornito dai rivenditori. Prenotando entrambi i titoli GUST Studios di prossima uscita – Blue Reflection e Nights of Azure 2 – verranno sbloccati costumi speciali che nascono dalla collaborazione tra i due giochi. Aluche di Nights of Azure 2 avrà l’outfit di Hinako di Blue Reflection, e Hinako di Blue Reflection riceverà l’outfit di Aluche di Nights of Azure 2. Coloro i quali ricevono i bonus DLC da entrambi i giochi, sia tramite la prenotazione delle versioni retail, sia durante il periodo di early bonus digitale, oppure tramite una combinazione dei due, può riscattare i costumi di collaborazione tra i due titoli. Infine, per i fan più affezionati, sarà disponibile una Limited Edition sul NIS America Europe Online Store a partire dalle ore 12pm BST di giovedì 20 luglio 2017. La Limited Edition include un Artbook con copertina rigida, tre bellissimi poster di tela, un CD con la colonna sonora ufficiale, il DLC bonus di prenotazione e una copia fisica del gioco in una stupenda confezione da collezione.