Tante le novità in casa Disney da questo D23 di Anaheim: dopo aver parlato di Star Wars e di Marvel, andiamo ora nel Magic Kingdom con tre news per tutti gli appassionati di Fiabe. Ma per “rimanere” in tema con i supereroi potremmo iniziare con: “quando Wolverine diventa Scar!”. Si, perchè il grande Hugh Jackman sarà il cattivissimo zio Scar nel film live action dedicato al Re Leone che verrà distribuito nei cinema a partire dal 19 luglio 2019. Da Star Wars il nuovo Lando Calrissian, Donald Glover, darà la voce a Simba mentre sarà la leggendaria voce di Darth Vader, James Earl Jones, a ridare, come nel cartone animato, epicità a Mufasa. Si parla, non confermato, di Beyonce nel ruolo di Nala mentre saranno di certo Billy Eichner e Seth Rogen per Timone & Pumba. Hugh Jackman stesso ha twittato una foto con la famosa statua di Walt Disney a Disneyland confermando, indirettamente, queste news!

Durante il D23 finalmente è stato annunciato anche il cast Aladdin di Guy Ritchie, anch’esso una versione live-action del classico Disney. Per i due protagonisti, Aladdin e Jasmine, sono stati scelti i volti di Mena Massoud e Naomi Scott che affiancheranno al mitico Will Smith nel ruolo del Genio, che tanto abbiamo amato con la voce Robin Williams / Gigi Proietti.

La Disney ha annunciato che il suo terzo live-action, quello dedicato all’elefantino volante Dumbo uscirà nelle sale il 29 marzo 2019 e verrà diretto dal genio di Tim Burton che ha già iniziato le riprese “reimmaginando”, così recita il tweet che riportiamo la storia.

Production is underway for the live-action reimagining of Disney’s Dumbo, directed by Tim Burton. In theaters March 29, 2019. pic.twitter.com/5deE0yANwH — Disney (@Disney) 15 luglio 2017

Tra i prossimi titoli in uscita ci sono anche Mulan di Niki Caru, sequel de Il libro della giungla e nuove versioni di Peter Pan e Pinocchio.