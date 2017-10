Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sulla modalità cooperativa online di Far Cry 5: “Amici Mercenari”. Disponibile già dal lancio, i giocatori potranno allearsi con un amico per liberare Hope County dalla setta del Progetto Eden’s Gate.

Subito dopo il tutorial, Far Cry 5 sarà giocabile in modalità cooperativa online. L’esperienza ottenuta e gli oggetti guadagnati, tranne quelli specifici per le missioni, saranno conservati in ogni sessione cooperativa successiva. Mentre esploreranno il Montana, i giocatori potranno visualizzare e ottenere i propri bottini, ma solo il giocatore host conserverà tutti i progressi nella storia.

Per aiutare i giocatori nella loro missione volta a eliminare la setta, il giocatore host potrà ancora reclutare “Mercenari umani” o “Mercenari bestiali”, ma sarà possibile avere un massimo di due alleati nella propria squadra, di cui uno dev’essere l’altro giocatore. La modalità cooperativa per due giocatori di Far Cry 5 “Amici Mercenari” consentirà di esplorare Hope County ed eliminare il Progetto di Eden’s Gate offrendo nuove e caotiche possibilità di gioco nel suo vasto scenario liberamente esplorabile.

Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 febbraio 2018 per PlayStation4 Pro, PlayStation4, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S e Windows PC. Ambientato per la prima volta in America, Far Cry 5 offre ai giocatori la totale libertà di esplorare un vasto scenario in apparenza tranquillo, ma in realtà tormentato, nei panni del nuovo vice sceriffo dell’immaginaria Hope County, nel Montana. I giocatori scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano, rimasto nascosto per anni da parte di un gruppo di fanatici apocalittici, il Progetto Eden’s Gate, che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. Sotto assedio e isolati dal resto del mondo, i giocatori uniranno le proprie forze con gli abitanti di Hope County per formare la Resistenza.

