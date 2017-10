Nel verde profondo, edito da &MyBook, è il romanzo d’esordio di Giorgia Vanessa, giovane scrittrice milanese, specializzata nel fantasy moderno. Romanzo dinamico e ricco di immagini, celebra la bellezza della natura selvaggia, di quella della Terra come di quella nascosta dentro alcuni rari esseri umani, l’amore senza confini che la alimenta e il desiderio di difenderla.

L’ingaggio perfetto per Ness, artista errante di trent’anni, arriva inaspettato. Senza esitazioni e pregustandone la pura bellezza, parte per il Parco Nazionale di Banff, in Canada, dove lavorerà come assistente scenografa su un set cinematografico. Ma, viaggiando verso nord, Ness non può sapere che proprio in quello sperduto paradiso verde incontrerà un giovane uomo in grado di danneggiare, con un’intensità a cui non è preparata, il muro che si è meticolosamente costruita attorno, obbligandola ad affrontare quella parte del suo passato, e di emozioni, che crede da tempo sepolta. Ma ancor meno può sospettare che quei boschi remoti nascondano una misteriosa realtà, sconosciuta alla scienza moderna ed ormai dimenticata anche dai discendenti dei rari pellerossa che ne ebbero testimonianza. Dimenticata da tutti, tranne uno.

Le fondamenta della storia si ancorano nella realtà che conosciamo, poi modellata per impedire alle leggi che regolano la nostra dimensione di vincolare le azioni e la crescita dei due personaggi principali. Dall’incontro casuale di Ness e Arthur, due individui apparentemente diversi e senza punti di contatto, nasce il percorso di una riscoperta, di un ritorno. Ai mille obiettivi artificiali della società contemporanea, alla superficialità dei rapporti tra le persone, si contrappone la ricerca della connessione alla Natura, all’impareggiabile bellezza che la caratterizza. Per ritrovare la capacità di fondersi alla libertà selvaggia, per essere in grado di riconquistare il sentire istintivo che permette di sintonizzarsi con il potente respiro della Terra, la strada che dovranno percorrere i protagonisti non è facile, non spianata, non senza imprevisti e difficoltà grandi e piccole. Dovranno guardarsi dentro, dovranno affrontare scelte, dovranno confrontarsi con la durezza della realtà attuale. E nei momenti più bui, quelli in cui tutto sembra perduto, porte inaspettate possono aprirsi su sentieri oltre il conosciuto… se si ha il coraggio di varcarne la soglia. Ma in quel passo decisivo, indispensabile per uscire dall’ordinario, può essere celato tanto potere quanto pericolo e non sempre è possibile, o saggio, evitare la lotta. Dove trovare il coraggio di battersi senza esitazioni? dove la forza per non crollare? dove se non nel motore inarrestabile per eccellenza, nel più potente? dove se non nell’amore?